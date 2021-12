Seifenoper Deutscher Ring: Baloise holt sich Hanse-Merkur ins Boot

DR Leben und Sach wollen im Vertrieb nun einen eigenen Weg gehen, indem sie eine eigene Stammorganisation aufbauen, bei der die Vertriebspartner nur einen Vertrag mit DR Leben haben. Die Vertriebler sollen neben Produkten von DR Leben und DR Sach auch Krankenversicherungsprodukte verkaufen. Wunschkandidat bleibt hierbei DR Kranken.„Sollte der DR Kranken beziehungsweise die mit ihm verbundene Signal Iduna dieses Angebot ablehnen, so steht ein starker alternativer Partner für Krankenversicherungen bereit“, heißt es von der Baloise. Dieser Partner wäre der Hamburger Krankenversicherer Hanse-Merkur. „Die Produkte der Hanse-Merkur sind gut am Markt positioniert, was auch ein sehr dynamisches Wachstum der Zahl der Vollversicherten in den vergangenen Jahren belegt“, erklärt Frank Grund die Auswahl der Hanse-Merkur als Ersatzkandidat.Die gemeinsame Deutscher-Ring-Stammorganisation bleibe neben der zusätzlichen Stammorga erhalten, für deren Vertriebspartner ändere sich nichts. Auch das Provisionssystem der bestehenden gemeinsamen Stammorganisation bleibe erhalten. In der neuen zusätzlichen Stammorganisation werde ein Provisionssystem nach demselben Muster aufgebaut.DR Kranken hatte sich im April 2009 mit der Signal Iduna zu einem Gleichordnungskonzern zusammengeschlossen. Signal Iduna ist ein direkter Wettbewerber der Baloise. DR Leben/Sach hatten der Signal Iduna im Dezember angeboten, die gemeinsame Stammorganisation durch DR Leben/Sach allein fortzuführen und im Rahmen eines Generalagenturvertrages die Produkte von DR Kranken exklusiv zu vertreiben. Darauf gingen DR Kranken und Signal Iduna aber nicht ein.Der Aufbau einer zusätzlichen Stammorganisation sei zunächst unabhängig von der generellen Entflechtung der DR-Gesellschaften , so die Baloise.