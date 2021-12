Svetlana Kerschner 09.01.2012 Lesedauer: 1 Minute

Seifenoper Subventionskürzung: Röttgen verhandelt mit Solarbranchen-Vertretern

Subventionsabbau in der Solarbranche und kein Ende: Nachdem im Dezember so viele Photovoltaik-Anlagen wie in keinem Monat zuvor installiert wurden, spricht die Bundesregierung wieder von einer Kürzung der Fördergelder. Die Details will der Umweltminister Norbert Röttgen noch diese Woche mit den Branchenvertretern besprechen.