154 Fonds halten ihr Scope-Top-Rating seit mindestens fünf Jahren. Teil 2 der Serie zeigt die 10 Rentenfonds mit der längsten Erfolgsserie.

Teil 1 dieser Serie zeigte die Aktienfonds mit der längsten durchgängigen Top-Rating-Historie. Bei den Rentenfonds wird die Sache unbequemer. Scope schreibt in der Auswertung selbst, was die Zahlen hergeben: Die Hälfte dieser Top Ten hat auf Sicht von fünf Jahren Verluste verbucht – und trägt trotzdem seit sieben bis fünfzehn Jahren ohne Unterbrechung die Note A oder B.

Das liegt nicht an einer Schwäche des Ratings, vielmehr an seiner Konstruktion. Scope bewertet jeden Fonds relativ zu seiner Peergroup, mit 70 Prozent Gewichtliegen auf Performance und 30 Prozent auf Risiko. Und die Peergroups für Euro-Anleihen hatten eine der härtesten Phasen ihrer Geschichte hinter sich: 2022 verloren Euro-Staatsanleihenfonds im Extremfall 17 Prozent an Wert. Wer in so einem Jahr 10 Prozent statt 17 verliert, ist in seiner Gruppe ein Held und im Depot trotzdem im Minus.

Interessant ist die Enge des Feldes. Zwischen dem besten und dem schwächsten Fünfjahresergebnis dieser zehn Fonds liegen nur 4,7 Prozentpunkte pro Jahr. Bei den Aktienfonds aus Teil 1 waren es 14,1. Rentenfondsmanager gewinnen ihre Peergroup nicht mit großen Treffern, sondern mit vermiedenen Fehlern.

Auffällig außerdem: die Kosten. Der günstigste Fonds dieser Liste kostet 0,43 Prozent im Jahr, der teuerste 1,59 Prozent. Bei einer Assetklasse, deren Ertragsbudget in guten Jahren bei 3 bis 4 Prozent liegt, ist das die halbe Miete.



Alle Kennzahlen laut Scope Explorer, Stand 31. August 2026. Scope hat die Auswertung für das SZ Institut erstellt.

Platz 10: MS INVF Global Fixed Income Opportunities Fund

ISIN: LU0694238766 | Renten Global Aggregate USD | 118 Monate | 4.995 Mio. Euro | 1 Jahr: 3,5 % | 5 Jahre p.a.: 2,6 %

Den Einstieg macht ausgerechnet der Fonds mit der besten Fünfjahresbilanz des ganzen Feldes. 2,6 Prozent pro Jahr klingen bescheiden, sind in dieser Auswertung aber Spitzenwert – und der einzige Fonds der Top Ten, der die Zinswende mit nennenswertem Plus überstanden hat.

Der Trick steckt schon im Namen. „Opportunities“ heißt hier: keine Benchmark. Morgan Stanley führt den Fonds laut Fondsdokumenten ohne Vergleichsindex, das Management kann zwischen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hochzins, Verbriefungen und Schwellenländern frei umschichten. Morningstar sortiert ihn als flexiblen globalen Anleihefonds ein, Scope dagegen in die Peergroup Renten Global Aggregate – wo er gegen deutlich stärker gebundene Konkurrenten antritt. Ein Teil des Vorsprungs dürfte genau daher kommen.

Aufgelegt wurde die A-Tranche im November 2011, die Fondswährung ist US-Dollar. Das ist der Haken für deutsche Anleger: Wer nicht zur währungsgesicherten Tranche greift, kauft neben dem Zinsrisiko auch ein Dollarrisiko, das in einem Rentenfonds schnell alles überlagert, was das Management an Zinsspielraum herausholt. Die laufenden Kosten der A-Tranche liegen bei rund 1,25 Prozent.