„Seit 1973 hat Gold einen realen Wertzuwachs von 84 % erreicht“ Bert Flossbach: 5 Gründe für Gold

Inflationsschutz

Seit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems und dem endgültigen Ende der Goldpreisbindung im Sommer 1973 hat Gold nicht nur die Inflation ausgeglichen, sondern darüber hinaus noch einen realen Wertzuwachs erbracht. Wie hoch dieser war, zeigt Bert Flossbach, Chef und Mitgründer der Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch, in seinem Kapitalmarktbericht für das 1. Quartal 2017.

In einer Grafik vergleicht Flossbach die Goldpreisentwicklung und die Inflationsrate. Dabei zeigt die Grafik, wie stark sich der Goldpreis zuweilen von seinem rechnerischen Inflationswert entfernt hat. Der Inflationswert entspricht dem Anstieg der Konsumentenpreise, also dem realen Werterhalt nach Abzug der Inflation (durchgestrichene Linie).

Quelle: Flossbach von Storch