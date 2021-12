Thomas Buckard 16.11.2015 Lesedauer: 2 Minuten

Seit der Lehman-Krise in Verruf So liefern Express-Zertifikate jetzt Mehrwert

In volatilen Märkten wollen Investoren ihr Portfolio absichern und dennoch an steigenden Kursen teilhaben. Hier bieten sich Express-Zertifikate an, trotz ihres immer noch schlechten Rufs. Richtig eingesetzt bieten sie gerade jetzt echte Vorteile, erklärt Thomas Buckard von Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen.