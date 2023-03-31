Börsenwissen Seit wann gibt es ETFs? (Zeitachse)

Knapp 9 Billionen US-Dollar später Die Erfolgsgeschichte der Indexfonds: Seit wann gibt es ETFs?

Wie lange gibt es eigentlich schon ETFs? Und wie groß ist der Markt heute? Wir zeigen dir die Erfolgsgeschichte vom ersten ETF zum Billionenmarkt.