Seit November 2022 dominiert ein Sektor die Börsen, den vielleicht nicht jeder auf dem Radar hatte. Die überraschende Performance-Rangliste der KI-Ära.

Zwei Jahre nach dem Start von ChatGPT zeigt sich an den Börsen ein klares Bild: Die KI-Revolution hat die Gewichte am Aktienmarkt stark verschoben. Eine Analyse der Sektorperformance von „Visual Capitalist“ seit dem 30. November 2022 offenbart dabei eine überraschende Rangfolge.

Kommunikationsdienstleistungen an der Spitze

Entgegen vieler Erwartungen führt nicht der Technologiesektor selbst die Rangliste an, sondern Kommunikationsdienstleistungen mit einem Zuwachs von 185 Prozent seit der Veröffentlichung von ChatGPT am 30. November 2022. Der Sektor profitierte insbesondere von Metas nahezu fünffachem Wertzuwachs, das seine Plattformen erfolgreich mit KI-Funktionen ausstattete.

Sektorenentwicklung seit dem Launch von ChatGPT. | Bildquelle: Visual Capitalist

Informationstechnologie folgt dennoch dicht dahinter mit 157 Prozent, unterstützt durch Chiphersteller und Cloud-Anbieter, die für die KI-Entwicklung unverzichtbar sind. Auch der Sektor zyklische Konsumgüter übertraf den Markt mit 78 Prozent Rendite. Digitale Plattformen profitierten indirekt von KI-gesteuerten Effizienzgewinnen. Die Ergebnisse zeigen, dass die KI-Welle weit über Halbleiter hinausgeht und mehrere angrenzende Branchen umformt.

Nvidia und Broadcom als Renditetreiber

Keine Unternehmen profitierten stärker vom KI-Boom als die führenden Halbleiterhersteller. Nvidia erzielte eine Rendite von etwa 1.020 Prozent – den größten Zuwachs unter den wichtigsten US-Firmen. Broadcom stieg um über 700 Prozent, was die Dominanz des Unternehmens bei kundenspezifischen KI-Beschleunigern und Netzwerkhardware widerspiegelt.

Western Digital und Meta lieferten ebenfalls außergewöhnliche Renditen nahe oder über 500 Prozent.

Traditionelle Defensivsektoren bleiben zurück

Während Technologiewerte die Renditetreiber in vielen Portfolios waren, wuchsen defensive und zinsempfindliche Sektoren deutlich langsamer. Versorgungsunternehmen erzielten 42 Prozent Rendite, Gesundheitswesen 23 Prozent und Basiskonsumgüter 20 Prozent. Rohstoffe bewegten sich mit 17 Prozent am unteren Ende, bedingt durch höhere Zinsen und schwächere Industrienachfrage. Energie verzeichnete lediglich 9 Prozent Zuwachs aufgrund schwacher Rohstoffdynamik.

Die Kluft zwischen KI-getriebenen und traditionellen Sektoren verdeutlicht den strukturellen Wandel an den Märkten in den vergangenen drei Jahren. Während der S&P 500 im gesamten Zeitraum um 80 Prozent zulegte, konzentrierten sich die außergewöhnlichen Gewinne auf eine überschaubare Gruppe von Unternehmen, die direkt oder indirekt vom KI-Boom profitieren konnten.