Technologie-Fonds „Selektivität und Bewertungsdisziplin weiterhin entscheidend“

Jacques-Aurélien Marcireau

Das Investment: Welche Auswirkungen hat die geopolitische Lage auf den Technologiesektor und die traditionelleren Marktakteure, die Daten nutzen?

Jacques-Aurélien Marcireau: Seit Ende 2021 hat der Fonds sein Engagement in die Cybersicherheit und die im Bereich strategische Infrastruktur tätigen Unternehmen (die mittlerweile rund 35 - 40 % der Fondspositionen ausmachen) aufgrund der zunehmenden geopolitischen Risiken erhöht. Wir sind heute davon überzeugt, dass Cyberabwehr, Cybersicherheit und kritische Infrastruktur von einem strukturellen Anstieg der Ausgaben in den kommenden Jahren profitieren werden. Während sich diese Unternehmen im jüngsten Abschwung gut behaupteten, sind ihre Wachstumsaussichten unserer Ansicht nach deutlich höher als vor dem Konflikt.

Mitte April kam es zu einer interessanten Entwicklung, als Sailpoint, eine der Top-Beteiligungen des Fonds, ein schnell wachsender Marktführer im Bereich Governance/Identitäts-Cybersicherheit, ein Übernahmeangebot von einem Private-Equity-Fonds erhielt. Diese jüngste Nachricht ist ein interessanter Katalysator, da sie die relative Knappheit an qualitativ hochwertigen Vermögenswerten im Bereich der Cybersicherheit und im weiteren Sinne im Technologiesektor sowie deren strategischen Wert in einer Welt, in der die Sicherheit in den Mittelpunkt gerückt ist, deutlich macht. Im Energiesektor ist eine unserer Kernbeteiligungen, Schlumberger, ein weiterer Hauptnutznießer des Themas Energiesicherheit bei Öldienstleistungen und wird unserer Ansicht nach von höheren Ausgaben nach Jahren der Unterinvestition profitieren.

Hat dieses Umfeld die Anlagestrategie des Edmond de Rothschild Fund Big Data (LU1244893696) geändert?

Marcireau: Nein, und es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, da diese Volatilität die Vorteile unseres Ansatzes hervorgehoben hat. Seit der Auflegung des Fonds haben wir stets den gleichen Prozess angewandt. Dieser beruht auf einer strengen Bewertungsdisziplin sowie auf Risikomanagementgrundsätzen, die zur Philosophie des Vermögenserhalts unserer Unternehmensgruppe zählen.

Im Laufe der Jahre waren die wichtigsten Faktoren für die Differenzierung die Beständigkeit der Fondsausschüttung und die Tatsache, dass wir unserer ursprünglichen Überzeugung treu geblieben sind, nämlich die umfangreichen Wertschöpfungsmöglichkeiten des Themas Big Data zu nutzen. Diese Positionierung wird durch das Vertrauen unserer Kunden gestützt: Ende 2021 überstieg der Fonds beim verwalteten Vermögen die Marke von einer Milliarde Euro[1].

Wie ist der Ausblick für die kommenden Monate?

Marcireau: Die Volatilität dürfte zwar in den kommenden Monaten unserer Ansicht nach ziemlich hoch bleiben. Wir glauben jedoch, dass das Portfolio nach wie vor sehr gut aufgestellt ist, da Automatisierung, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML), digitale Transformation, Cybersicherheit und Cloud Computing als wesentliche Prioritäten angesehen werden. Das Wachstum wird bei den Unternehmen, in die wir seit vielen Jahren investieren, unserer Meinung nach robust sein, da Betriebe und ihre Kunden versuchen, auf den neuen digitalen Fähigkeiten aufzubauen, die sie während der Covid-Krise erworben haben. Kurzum dürfte der Fonds im aktuellen Umfeld aufgrund seiner defensiven Positionierung und der strategischen Ausrichtung seiner Positionen (Energie, Cybersicherheit und Technologie-/ Telekommunikationsinfrastruktur) weiterhin äußerst widerstandsfähig bleiben. Wir sind überzeugt, dass Selektivität und Bewertungsdisziplin in den kommenden Monaten weiterhin von entscheidender Bedeutung sein werden.

[1] Quelle: Edmond de Rothschild Asset Management (France). Verwaltetes Vermögen am 18.03.2022: 1.273 MIO. €.

Weitere Informationen zu unserem überzeugungsbasierten Ansatz beim Thema Aktien finden Sie unter: https://www.edmond-de-rothschild.com/de/asset-management/aktien

RECHTLICHE HINWEISE

Mai 2022

Der Edmond de Rothschild Fund Big Data ist ein Teilfonds der von der CSSF zugelassenen SICAV nach luxemburgischem Recht. Er darf in Frankreich, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Taiwan, Belgien, Großbritannien, Luxemburg und Spanien vertrieben werden. Dieser Teilfonds ist auf einer Skala von 7 in Kategorie 6 eingestuft. Dies entspricht einem 100%igen Engagement seines Vermögens an den Aktienmärkten, die ein hohes Rendite-Risiko-Profil aufweisen. Bei der nachstehenden Beschreibung der Risiken wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Es obliegt dem Anleger, das mit einer Anlage verbundene Risiko zu analysieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Die nachstehende Aufzählung der Risiken erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Risiko im Zusammenhang mit der diskretionären Verwaltung, Kapitalmarktrisiko, Risiko in Verbindung mit Small und Mid Caps, Währungsrisiko, Konzentrationsrisiko. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, das mit einem Investment verbundene Risiko zu analysieren und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Dieses Dokument wurde von Edmond de Rothschild Asset Management (France) erstellt. Dieses Dokument ist nicht verbindlich und dient ausschließlich zur Information. Die Vervielfältigung oder Verwendung der Dokumentinhalte ohne die vorherige Erlaubnis der Edmond-de-Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Die Informationen in diesem Dokument sind nicht als Angebot oder Aufforderung zu Geschäften in Rechtssystemen aufzufassen, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre oder in denen der Urheber des Angebots oder der Aufforderung nicht zu diesen Geschäften befugt ist. Das Dokument ist weder als Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung noch als Empfehlung für Kauf, Verkauf oder Halten von Anlagen gedacht und darf nicht als solche aufgefasst werden.

Die Informationen über die Unternehmen sind nicht gleichzusetzen mit einer Meinung von Edmond de Rothschild Asset Management (France) über die erwartete Entwicklung der Wertpapiere und über die voraussichtliche Entwicklung des Preises der von ihnen emittierten Finanzinstrumente, die sie ausgeben. Diese Informationen können nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere interpretiert werden. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich in Zukunft ändern. Dieses Dokument wurde von keiner Aufsichtsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung geprüft oder genehmigt. Die in diesem Dokument enthaltenen Zahlen, Kommentare, zukunftsgerichteten Aussagen und Elemente spiegeln die Meinung von EdRAM über Markttrends wider, die auf den zum heutigen Zeitpunkt verfügbaren Wirtschaftsdaten und Informationen basieren. Sie sind möglicherweise nicht mehr relevant, wenn Investoren dieses Dokument lesen. Darüber hinaus übernimmt EdRAM keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit von Informationen/Wirtschaftsdaten, die von Dritten bereitgestellt werden. Die Wertentwicklung und Volatilität der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung und Volatilität. Die Wertentwicklung kann im Laufe der Zeit schwanken und unter anderem durch Wechselkursänderungen unabhängig beeinflusst werden.

EdRAM haftet nicht für Investmententscheidungen, die auf der Grundlage dieser Informationen getroffen werden. Die präsentierten OGA sind möglicherweise in Ihrem Wohnsitzland nicht zum Vertrieb zugelassen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Zeichnung eines OGA sollten Sie sich an Ihren üblichen Berater wenden. Jedes Investment birgt spezifische Risiken. Wir empfehlen den Anlegern, vorab zu prüfen, ob die jeweilige Anlage ihrer persönlichen Situation angemessen ist, und hierfür ggf. unabhängige Berater hinzuzuziehen. Darüber hinaus müssen die Anleger die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und/oder sämtliche sonstigen gemäß den lokalen Vorschriften erforderlichen Dokumente zur Kenntnis nehmen. Diese werden den Anlegern vor jeder Zeichnung ausgehändigt und sind online unter http://funds.edram.com oder kostenlos auf Anfrage kostenlos erhältlich. „Edmond de Rothschild Asset Management“ bzw. „EdRAM“ sind die Handelsnamen der Asset-Management-Gesellschaften der Edmond-de-Rothschild-Gruppe.

GLOBALE VERTRIEBSSTELLE: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat, Grundkapital: 11.033.769 Euro AMF-Zulassungsnummer: GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) 4, rue Robert Stumper, L – 2557 Luxemburg

MIT DER FINANZVERWALTUNG BEAUFTRAGTE GESELLSCHAFT: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08

LOKALER VERTRIEB: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT S.A. (France), Niederlassung Deutschland, mainBuiding, Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 244 300 200, [email protected]

www.edram.de