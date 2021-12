Selfstorage-Fonds: Rendite aus der Umzugskiste

Mit Euram ist seit 2009 ein weiteres Emissionshaus mit dem Fonds Pickens Selfstorage 1 am Start. Größter Selfstorage-Marktteilnehmer in der Bundesrepublik ist My Place (17 Center, 8 geplant).Gadzali nennt die Stores auch „Häuser der 1.000 Geschichten“ – die Bandbreite der Mieter reiche vom Hartz-IV-Empfänger, dem das Arbeitsamt wegen eines Jobangebots in einer anderen Stadt kurzfristig eine Box für den Hausstand anmietet, über den Ebay-Powerseller bis hin zum Antiquitätenhändler, der seine Preziosen klimatisiert einlagern will. Neu eröffnete Stores verfügen in der Regel über 5.000 bis 6.000 Quadratmeter vermietbare Lagerfläche und rund 1.000 Mietboxen. „In dieser Größenordnung sehen wir hierzulande in Metropolregionen den Bedarf für bis zu 300 Center mit einem Potenzial von jeweils rund 100.000 Einwohnern pro Selbstlagerzentrum“, so Gadzali.Die Standorte sind unterschiedlich erschlossen: Hamburg ist mit acht bestehenden und sechs geplanten Objekten vergleichsweise gut versorgt, in Frankfurt/Main und Stuttgart etwa existieren bislang aber nur jeweils zwei professionelle Selbstlagerzentren, belegt eine Studie, die das Researchinstitut Bulwien Gesa für Euram angefertigt hat.Gadzali: „Der Selfstorage-Markt ist die Cinderella unter den Immobilien-Investitionen.“ Er nennt drei Faktoren: „Erstens die Risikostreuung, da wir auf keinen Ankermieter setzen müssen, sondern an eine Vielzahl von einzelnen Personen und Unternehmen vermieten“, so Gadzali. „Zweitens erheben wir die Mieten auf 4-Wochen- und nicht auf Monatsbasis, dadurch haben wir 13 statt 12 Mietperioden im Jahr bei flexiblen Laufzeiten für Mieter. Drittens vermieten wir den Lagerraum kubikmeter- und nicht nur quadratmeterweise.“ So kämen Mieterlöse von im Durchschnitt 24 Euro pro Quadratmeter vermietbarer Fläche zustande. Gadzali: „Wir kalkulieren beim Fonds konservativ mit 22 Euro.“