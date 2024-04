Die UBS Deutschland überträgt Selina Piening zum 1. Juli 2024 die Leitung des deutschen Geschäfts mit Finanzintermediären (FIM). Piening tritt die Nachfolge von Philipp Neuhofen an, der den Bereich seit 2015 verantwortet hatte und sich nun auf seine erweiterte Rolle als Leiter Global Wealth Management Germany Domestic konzentrieren wird, wie die UBS mitteilt. Seit vergangenem Jahr verantwortet er das Segment der HNW- und Affluent-Kunden in Deutschland.

Selina Piening übernimmt „strategisches Wachstumssegment“ der UBS

Piening leitet in ihrer neuen Rolle bei der UBS ein Team von 30 Mitarbeitern und soll insbesondere die Geschäftsbeziehungen mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices sowie mit Private-Label-Fonds und Versicherungen ausbauen. Das Geschäft mit Vermögensverwaltern sei für die UBS ein strategisches Wachstumssegment, so Dominik Münchbach, Leiter des FIM-Geschäfts in Europa und für institutionelle Kunden.



Mit der Übernahme des FIM-Geschäfts verlässt Piening den Fondsvertrieb, in dem sie zuletzt als Leiterin des Wholesale-Bereichs bei Oddo BHF Asset Management für Deutschland und Österreich tätig war. Piening war seit März 2019 bei Oddo BHF. Vor ihrem Wechsel zu der deutsch-französischen Bankengruppe arbeitete Piening fast acht Jahre lang im Asset Management von Edmond de Rothschild in Frankfurt am Main. Dort leitete sie unter anderem den Drittvertrieb und den Vertrieb in Deutschland und Österreich.

Piening startete ihre Karriere in Deutschland und beriet in unterschiedlichen Unternehmen vermögende Privatpersonen, unter anderem bei der damaligen Advance Bank. Im Jahr 2000 arbeitete sie als Vertriebsdirektorin bei der DWS. Im Juni 2003 wechselte sie zu Axa Investment Managers, wo sie als Vertriebschefin für Publikumsfonds und als Prokuristin tätig war.