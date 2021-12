Redaktion 26.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Selten waren die Einstiegschancen so gut Der große Mangel an Investmentbankern

Wer von einer Karriere in M&A oder Equity Capital Markets (ECM) träumt, sollte jetzt aufwachen. Denn selten waren die Chancen für Berufseinsteiger und jüngere Berufstätige so glänzend wie heute. So berichtet efinancialcareers.com sogar von einem Absolventen, den eine Schweizer Großbank in Frankfurt als Analyst einstellte - ohne ein vorheriges Praktikum im Investment Banking.