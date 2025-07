Seltene Erden und strategische Metalle sind die unsichtbaren Helden der modernen Technologie. Ohne sie gäbe es keine leistungsstarken Elektromotoren, keine effizienten Windturbinen und keine kompakten Smartphones.

Zu den Metallen der seltenen Erden zählen 17 Elemente, die vor allem bei Hightech-Anwendungen zum Einsatz kommen. So wird Neodym für die Herstellung von Hochleistungsmagneten in Elektromotoren und Windturbinen verwendet, während Dysprosium dazu beiträgt, die Hitze- und Korrosionsbeständigkeit der Magnete zu verbessern. Europium und Terbium werden in den Leuchtstoffen von Bildschirmen und Energiesparlampen eingesetzt und das seltene Übergangsmetall Tantal in Smartphones. Lithium ist bei leistungsfähigen Batterien unverzichtbar. In der Luft- und Raumfahrtindustrie kommen eine Vielzahl von seltenen Erden und strategischen Metallen zum Einsatz, darunter auch Scandium bei Leichtmetalllegierungen.

Zwar findet man seltene Erden überall auf der Welt, die „Seltenheit“ bezieht sich allerdings darauf, dass die Elemente sehr schwer abbaubar sind. Das liegt daran, dass sie kaum in hohen Konzentrationen zu finden sind und oftmals noch mit anderen Elementen vermischt sind.

Die seltenen Rohstoffe gewinnen weltweit an Bedeutung. Die Nachfrage steigt mit der zunehmenden Digitalisierung und Elektrifizierung der Mobilität, während das Angebot durch geopolitische Abhängigkeiten – insbesondere von China – mit Einschränkungen verbunden ist. Längst konkurrieren die großen Weltmächte um die Versorgung mit den begehrten Rohstoffen.

Vaneck Rare Earth and Strategic Metals: Marktführer der Seltene-Erden-ETFs

Der Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF (ISIN: IE0002PG6CA6) ermöglicht Anlegern ein Investment in die weltweit größten und liquidesten Unternehmen, die in den Bereichen seltene Erden und strategische Metalle tätig sind. Die Unternehmen müssen mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes mit seltenen Erden oder strategischen Metallen erwirtschaften oder an Minenprojekten arbeiten, die ein vergleichbares Zukunftspotenzial besitzen, um in dem MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index aufgenommen zu werden. Jedes Indexunternehmen muss zudem eine Marktkapitalisierung von mindestens 150 Millionen Euro aufweisen. Dabei ist die Gewichtung eines Titels im Index auf maximal 8 Prozent begrenzt.

Der Index bündelt derzeit 22 Unternehmen aus den Industrie- und Schwellenländern. Regional entfallen 29 Prozent auf Nordamerika, 27 Prozent der Unternehmen stammen aus China und, 22 Prozent aus Australien. Europäische Unternehmen spielen mit einem Anteil von rund 10 Prozent eine Nebenrolle.

Führende Unternehmen im Vaneck-ETF

Zu den bekannten Unternehmen im Bereich der seltenen Erden zählt das US-Unternehmen MP Materials, als größter westlicher Produzent von Seltenerd-Konzentraten. In der umweltfreundlichen Verarbeitung seltener Erden ist das australische Unternehmen Lynas Rare Earths weltweit führend. Pilbara Minerals, ebenfalls ein australisches Unternehmen, hat sich auf die Förderung von Lithium und anderen seltenen Erdenmetallen spezialisiert.

Albemarle Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das weltweit führend in der Produktion von Lithium und anderen Spezialchemikalien ist, die für Hightech-Anwendungen benötigt werden. Das chinesische Unternehmen JL Mag Rare Earth wiederum gilt als wichtiger Magnetproduzent. Die Unternehmen, die in dem Seltene-Erden-ETF von Vaneck gebündelt werden, sind direkt an der Gewinnung, Verarbeitung oder an dem Recycling seltener Erden beteiligt und leisten so einen Beitrag zum technologischen Fortschritt.

Kursanstieg durch Milliardeninvestitionen

Bereits im September 2021 wurde der Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF als erster Themen-ETF mit dem Spezialgebiet „Seltene Erden“ in Irland aufgelegt. Der thesaurierende Aktien-ETF bildet den MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index vollständig physisch nach und kommt auf eine Gesamtkostenquote von 0,59 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen ist zuletzt stark angestiegen und beträgt inzwischen mehr als 140 Millionen Euro.

In den vergangenen drei Jahren mussten Anleger mit dem Aktien-ETF allerdings Verluste in Höhe von mehr als 40 Prozent hinnehmen. So wirkten sich Exportbeschränkungen von China, das inzwischen mehr als 90 Prozent der weltweiten Raffineriekapazitäten für seltene Erden kontrolliert, negativ auf den gesamten Sektor aus.

Das US-Verteidigungsministerium hat der Abhängigkeit von China jedoch den Kampf angesagt und wirkt mit einem Fixpreis-Programm und massiven Investitionen in die heimische Rohstoffindustrie massiv dagegen. Mit einer Milliardeninvestition in MP Materials, dem Betreiber der einzigen großen Seltene-Erden-Mine der USA, soll die Kontrolle über die eigene Lieferkette schnellstmöglich wieder zurückgewonnen werden.

Der Kurs von MP Materials schoss daraufhin gewaltig in die Höhe und konnte so auch zur jüngsten Kurssteigerung beim Vanck Rare Earth and Strategic Metals ETF beitragen. Die Rendite des Vaneck-ETF wurde innerhalb von wenigen Tagen nach oben katapultiert und beträgt im laufenden Jahr nunmehr 13 Prozent.

Viele Unternehmen besitzen noch weiteres Kurspotenzial, vor allem unter Berücksichtigung des langfristig geschätzten Gewinnwachstum, das im Durchschnitt bei den Unternehmen mehr als 66 Prozent beträgt. Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 24 sind die Unternehmen allerdings längst auch nicht mehr günstig bewertet.

Spannendes Investmentthema mit hoher Volatilität

Mit dem Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF können Anleger in einen strategisch bedeutsamen Rohstoffsektor der Zukunft investieren. Der ETF eignet sich insbesondere für risikobewusste Anleger mit langfristigem Horizont als Beimischung in einem global ausgerichteten Portfolio.

Die Kombination aus technologischer Relevanz, politischer Bedeutung und begrenztem Angebot macht seltene Erden zu einem spannenden Investmentthema der nächsten Dekaden. Es scheint, als hätte das Marktsegment gerade erst Fahrt aufgenommen. Anleger müssen sich allerdings auf eine hohe Volatilität einstellen.