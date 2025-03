Seltene Erden zählen zu den wichtigsten Rohstoffen des 21. Jahrhunderts. Ohne sie wären Smartphones, Elektroautos, Windturbinen und viele andere Zukunftstechnologien nicht denkbar. Für Anleger bieten ETFs eine interessante Möglichkeit, von der wachsenden Bedeutung dieser strategischen Ressourcen zu profitieren.

Wir stellen die wichtigsten Seltene-Erden-ETFs und Alternativen vor:

Stand der Daten: 31.1.2025

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Detaillierte Analysen der Seltene-Erden-ETFs und Alternativen lesen Sie auf den nächsten Seiten.

Was sind Seltene Erden?

Entgegen ihrem Namen sind Seltene Erden in der Erdkruste gar nicht so selten, kommen jedoch meist nur in geringen Konzentrationen vor. Unter dem Begriff werden 17 metallische Elemente zusammengefasst: Scandium, Yttrium und die 15 Lanthanoide (Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium).

Ihre besonderen chemischen und physikalischen Eigenschaften machen diese Metalle unverzichtbar für moderne Technologien:

Neodym und Dysprosium: Für Permanentmagnete in Elektromotoren und Windturbinen

Europium und Terbium: In Leuchtstoffen für Bildschirme und Energiesparlampen

Lanthan und Cer: In Katalysatoren und Batterien

Erbium: In Glasfaserkabeln für die Datenübertragung

Zu beachten ist, dass Seltene Erden von anderen strategischen Metallen wie Lithium, Kobalt oder Wolfram zu unterscheiden sind. Diese werden oft fälschlicherweise den Seltenen Erden zugerechnet, spielen aber in vielen der gleichen Anwendungsbereiche eine wichtige Rolle.

Marktentwicklung und globale Verteilung von Seltenen Erden

Der globale Markt für Seltene Erden wird laut Branchenexperten zwischen 2020 und 2028 von 2,2 auf 5,5 Milliarden US-Dollar wachsen – mehr als eine Verdopplung innerhalb dieses Zeitraums. Diese Entwicklung wird durch die steigende Nachfrage nach grünen Technologien, Elektronik und Verteidigungstechnologien angetrieben.

Die Produktionsländer Seltener Erden werden von China angeführt © Morningstar

Eine Besonderheit des Marktes ist die stark konzentrierte Produktion: China dominiert mit rund 60 Prozent der weltweiten Förderung und etwa 85 Prozent der Verarbeitungskapazitäten. Diese Dominanz führt zu geopolitischen Spannungen und Versorgungsrisiken, was wiederum die Preise beeinflusst.

Weitere wichtige Förderländer sind:

USA

Australien

Myanmar

Thailand

Vietnam

Indien

Westliche Länder bemühen sich zunehmend, ihre Abhängigkeit von chinesischen Seltenen Erden zu reduzieren. So sorgte 2023 der Fund eines großen Vorkommens an Seltenen Erden in Schweden für Aufsehen.

Auf den nächsten Seiten finden Sie die Detailanalysen der Seltene-Erden-ETFs.

Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF in der Analyse

Der Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF (ISIN: IE0002PG6CA6) investiert in Unternehmen, die im Bereich seltener Erden und strategischer Metalle tätig sind. Der Fonds bildet den MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR) ab und bietet Anlegern damit Zugang zu einem spezialisierten Sektor, der für moderne Technologien und die Energiewende von entscheidender Bedeutung ist. Mit einem Fondsvolumen von 85,6 Millionen US-Dollar gehört er zu den größeren Fonds in diesem Segment.

Performance des Vaneck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF

Die Performance des ETFs war in den vergangenen Jahren eher schwach. Im Jahr 2024 verzeichnete der Fonds einen Rückgang von 35,1 Prozent, während der Index um 34,4 Prozent nachgab.

Auch über längere Zeiträume zeigt sich ein ähnliches Bild: Seit Auflegung im September 2021 liegt die Gesamtrendite bei minus 23,78 Prozent. Im Januar 2025 verzeichnete der ETF allerdings eine leichte Erholung mit einem Plus von 3,86 Prozent.

Die Performance ist vergleichbar mit anderen ETFs in diesem Sektor, die ebenfalls unter Druck standen.

Allokation

Die geografische Allokation des Fonds zeigt eine starke Konzentration auf China (27,1 Prozent) und die USA (26,8 Prozent), es folgt Australien mit 17,6 Prozent. Kanada ist mit 12,9 Prozent ebenfalls bedeutend vertreten.

Diese Verteilung spiegelt die weltweiten Schwerpunkte der Produktion Seltener Erden wider, wobei China als größter Produzent entsprechend stark gewichtet ist.

Im Vergleich zu anderen Fonds in diesem Bereich zeigt der Vaneck-ETF eine etwas höhere China-Gewichtung, was das Engagement im wichtigsten Produktionsland unterstreicht.

Top-Positionen

Zu den größten Positionen des Fonds gehören Arcadium Lithium PLC (9,5 Prozent), Sociedad Quimica y Minera de Chile (7,3 Prozent) und Albemarle Corp (6,9 Prozent). Auch MP Materials (6,6 Prozent) und China Northern Rare Earth Group (6,3 Prozent) sind stark vertreten.

Die Top-10-Positionen machen zusammen 60,8 Prozent des Portfolios aus, was eine relativ hohe Konzentration bedeutet.

Auffällig ist der Mix aus westlichen und chinesischen Unternehmen sowie die Präsenz von Lithium-Produzenten wie Arcadium Lithium und Albemarle, die für die Batterieproduktion wichtig sind.

Kosten im Vergleich

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,59 Prozent liegt der Vaneck ETF im mittleren Bereich der Kostenstruktur für spezialisierte Rohstoff-ETFs. Angesichts der schwachen Performance der letzten Jahre stellt sich die Frage nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis, allerdings ist dies ein strukturelles Problem des gesamten Sektors und kein spezifisches Merkmal dieses ETFs.

Ist der Seltene-Erden-ETF von Vaneck ein sinnvolles Investment?

Der Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF eignet sich besonders für Anleger, die gezielt in den Sektor der strategischen Metalle investieren möchten und langfristig von der steigenden Nachfrage durch Elektromobilität, erneuerbare Energien und Digitalisierung profitieren wollen. Als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio kann er eine sinnvolle Ergänzung darstellen, sollte jedoch aufgrund der hohen Volatilität nur einen kleinen Anteil ausmachen.

Die Hauptrisiken liegen in der starken Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaftspolitik, den geopolitischen Spannungen im Rohstoffsektor und der Konzentration auf wenige Unternehmen. Auch die teils schwankungsanfälligen Preise für seltene Erden und die steigende Entwicklung von Recycling-Technologien könnten mittelfristig den Sektor beeinflussen.

Anleger sollten daher einen Anlagehorizont von mindestens fünf bis zehn Jahren mitbringen und die Entwicklungen im Sektor aufmerksam verfolgen.

Global X Disruptive Materials UCITS ETF

Der Global X Disruptive Materials ETF (ISIN: IE000FP52WM7) investiert in Unternehmen, die an der Bereitstellung disruptiver Materialien beteiligt sind. Der Fonds bildet den Solactive Disruptive Materials v2 Index ab und konzentriert sich auf Rohstoffe, die für innovative Zukunftstechnologien wie Lithiumbatterien, Solarpanele, Windturbinen und Robotik unerlässlich sind.

Mit einem Fondsvolumen von etwa 32 Millionen US-Dollar bietet der ETF Anlegern eine breiter diversifizierte Anlagemöglichkeit im Bereich strategischer Rohstoffe als ein reiner Seltene-Erden-Fonds.

Performance des Global X Disruptive Materials UCITS ETF

Die Wertentwicklung des ETFs zeigt sich ähnlich herausfordernd wie bei anderen Fonds im Rohstoffsektor. Seit seiner Auflegung im Januar 2022 verzeichnet der Fonds einen Rückgang von 21,5 Prozent.

Im Jahr 2025 scheint sich jedoch eine leichte Trendwende abzuzeichnen, mit einem Plus von 2,5 Prozent seit Jahresbeginn.

Über die letzten zwölf Monate konnte der Fonds eine positive Rendite von 9,2 Prozent erzielen, was im Vergleich zu anderen ETFs im Bereich der strategischen Metalle eine relativ bessere Performance darstellt. Dies deutet auf eine potenzielle Stabilisierung im Sektor hin.

Allokation

Die sektorale Aufteilung des Fonds zeigt eine deutliche Konzentration auf Werkstoffe mit 87,75 Prozent, während die Industrie mit 12,3 Prozent vertreten ist.

Geografisch ist China mit 33,7 Prozent am stärksten gewichtet, gefolgt von den Vereinigten Staaten mit 21,0 Prozent. Südafrika (9,8 Prozent), Kanada (9,7 Prozent) und Australien (7,6 Prozent) runden die Top-5-Länder ab.

Top-Positionen

Die größten Positionen des Portfolios umfassen Eve Energy (4,8 Prozent), China Northern (4,6 Prozent), Arcadium Lithium (4,4 Prozent), Hexcel und Anglo American (jeweils 3,96 Prozent). Die Top-10-Positionen machen einen geringeren Anteil des Portfolios aus als beim Vaneck-ETF, was auf eine ausgewogenere Verteilung hindeutet.

Kosten im Vergleich

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,50 Prozent positioniert sich der Global X Disruptive Materials ETF im mittleren Preissegment der spezialisierten Rohstoff-ETFs. Angesichts der breiteren Diversifikation über verschiedene disruptive Materialien hinweg und der etwas besseren Performance in den letzten zwölf Monaten erscheint das Preis-Leistungs-Verhältnis vergleichsweise attraktiv.

Ist der Seltene-Erden-ETF von Global X ein gutes Investment?

Der Global X Disruptive Materials ETF eignet sich besonders für Anleger, die auf das Wachstumspotenzial innovativer Materialien setzen möchten, aber eine breitere Streuung wünschen als bei einem reinen Seltene-Erden-ETF. Die Prognosen für den Markt sind positiv – laut Fortune Business Insights könnte der globale Markt für seltene Erden zwischen 2024 und 2032 um mehr als das Doppelte wachsen, von 3,7 Milliarden auf 8,2 Milliarden US-Dollar.

Die Hauptrisiken bestehen in der allgemeinen Volatilität des Rohstoffsektors, der Abhängigkeit von der chinesischen Wirtschaft und möglichen regulatorischen Änderungen im Bergbausektor. Auch die Entwicklung alternativer Technologien könnte die Nachfrage nach bestimmten Materialien beeinflussen.

Auch hier gilt: Als Beimischung in einem gut diversifizierten Portfolio kann der ETF jedoch eine sinnvolle Ergänzung darstellen, mit der Anleger an mehreren Zukunftstrends gleichzeitig partizipieren können.

iShares Essential Metals Producers ETF

Der iShares Essential Metals Producers ETF konzentriert sich auf Unternehmen, die an der Produktion von Metallen beteiligt sind, welche für den Übergang zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft entscheidend sind. Der Fonds bildet den S&P Global Essential Metals Producers Index ab und kategorisiert die strategischen Metalle in Kern-Metallkategorien (wie Kupfer und Silizium), Nicht-Kern-Metallkategorien (wie Zink und Silber) und diversifizierte Metallkategorien.

Mit einem Fondsvolumen von etwa 19 Millionen US-Dollar ist er einer der jüngeren und kleineren ETFs in diesem Bereich, bietet jedoch eine fokussierte Anlagestrategie mit ESG-Komponente.

Performance des iShares Essential Metals Producers ETF

Als relativ junger ETF (Auflegung im Oktober 2023) verfügt der Fonds über eine begrenzte Performance-Historie. Die verfügbaren Daten zeigen eine Wertentwicklung von 1,1 Prozent über ein Jahr, wobei der ETF im Januar 2025 ein Plus von 2,7 Prozent verzeichnete.

In den letzten drei Monaten verzeichnete er allerdings einen Rückgang von 11,0 Prozent, was auf die allgemeine Volatilität im Rohstoffsektor hindeutet.

Im Vergleich zu anderen ETFs im Bereich strategischer Metalle zeigt der Fonds eine ähnliche Performancedynamik, wobei die kürzere Laufzeit einen direkten Vergleich erschwert.

Allokation

Die geografische Allokation des Fonds zeigt eine relativ breite Streuung. Die Vereinigten Staaten führen mit 29,2 Prozent, gefolgt von Australien mit 17,4 Prozent und Kanada mit 13,5 Prozent. Das Vereinigte Königreich ist mit 10,6 Prozent und China mit 8,2 Prozent vertreten. Bemerkenswert ist der geringere China-Anteil, was das Länderrisiko in Bezug auf geopolitische Spannungen reduzieren kann.

Top-Positionen

Zu den größten Positionen des Portfolios zählen Anglo American (7,0 Prozent), Freeport McMoran (5,1 Prozent) und Southern Copper (4,6 Prozent). Auch Albemarle (4,5 Prozent) und BHP Group (4,2 Prozent) sind stark vertreten.

Die Top-10-Positionen machen zusammen 43,0 Prozent des Portfolios aus, was auf eine geringere Konzentration als beim Vaneck-ETF hindeutet und eine ausgewogenere Risikoverteilung bietet. Auffällig ist der Fokus auf etablierte Bergbauunternehmen statt reiner Seltene-Erden-Spezialisten, was das Risikoprofil des Fonds diversifiziert.

Kosten im Vergleich

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,55 Prozent liegt der iShares Essential Metals Producers ETF im mittleren Bereich der Kostenstruktur spezialisierter Rohstoff-ETFs. Angesichts der ESG-Integration und der breiten Diversifikation mit 77 Positionen erscheint das Preis-Leistungs-Verhältnis angemessen.

Ist der Seltene-Erden-ETF von iShares ein gutes Investment?

Der iShares Essential Metals Producers ETF eignet sich besonders für Anleger, die in den Metallsektor investieren möchten, der von der Energiewende profitiert, aber gleichzeitig Wert auf ESG-Aspekte legen. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die nicht mit dem Global Standards Screening (GSS) von Sustainalytics konform sind, was eine verantwortungsbewusstere Anlagealternative bietet.

Die Hauptrisiken liegen in der Abhängigkeit von der allgemeinen Entwicklung des Rohstoffsektors, möglichen Preisschwankungen bei Industriemetallen und der politischen Stabilität in rohstoffreichen Regionen.

Als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio kann der ETF eine sinnvolle Ergänzung darstellen, insbesondere für Anleger, die von der langfristigen Nachfrage nach Metallen für grüne Technologien überzeugt sind, aber gleichzeitig ein breiteres Engagement als nur in Seltenen Erden suchen.

Alternative: L&G Battery Value-Chain ETF

Der L&G Battery Value-Chain ETF (ISIN: IE00BF0M2Z96) investiert in Unternehmen entlang der gesamten Batteriewertschöpfungskette und ist kein reiner Seltene-Erden-ETF. Der Fonds bildet den Solactive Battery Value-Chain Index ab und konzentriert sich auf Unternehmen, die elektrochemische Energiespeichertechnologien anbieten sowie auf Bergbauunternehmen, die für die Batterieherstellung wichtige Metalle produzieren.

Mit einem Fondsvolumen von 468,2 Millionen US-Dollar ist er der größte und etablierteste ETF in diesem Vergleich und bietet Anlegern ein fokussiertes Engagement im zukunftsträchtigen Batteriemarkt.

Performance des L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Die Performance des Fonds zeigt sich über verschiedene Zeiträume hinweg volatil, aber mit langfristig positiver Tendenz. Über fünf Jahre konnte der ETF einen beeindruckenden Zuwachs von 92,6 Prozent erzielen, was einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 14 Prozent entspricht.

In den letzten drei Jahren war die Entwicklung mit minus 1,3 Prozent jedoch verhaltener, wobei der ETF im Januar 2025 ein Plus von 2,6 Prozent verzeichnete.

Im Vergleich zu den anderen ETFs in diesem Bereich zeigt der L&G ETF die stabilste langfristige Performance.

Allokation

Geografisch ist der ETF gut diversifiziert, mit Japan als größter Länderposition (22,9 Prozent), gefolgt von den Vereinigten Staaten (21,6 Prozent) und Deutschland (12,7 Prozent). Südkorea (11,3 Prozent) und Kanada (5,4 Prozent) runden die Top-5-Länder ab. Erstaunlich ist, dass China nicht zu den Top-10-Ländern im ETF von L&G gehört.

Sektoral dominieren Nicht-Basiskonsumgüter (38,2 Prozent), Industrie (31,0 Prozent), Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (17,8 Prozent) und IT (13,0 Prozent) das Portfolio. Diese breitere sektorale Streuung unterscheidet den ETF von den stärker rohstoffkonzentrierten Fonds im Vergleich.

Top-Positionen

Die größten Positionen des Portfolios umfassen Eos Energy (5,7 Prozent), Tesla (5,1 Prozent) und GE Vernova (3,9 Prozent). Auch Sumitomo Electric und Hyundai sind jeweils mit 3,8 Prozent stark vertreten.

Die Top-10-Positionen machen zusammen 39,6 Prozent des Portfolios aus, was eine moderate Konzentration darstellt und eine gute Risikoverteilung bietet. Auffällig ist die Präsenz großer Automobilhersteller und Zulieferer, was den Fokus auf die gesamte Batteriewertschöpfungskette unterstreicht und den ETF von reinen Rohstoff-ETFs unterscheidet.

Kosten im Vergleich

Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,49 Prozent ist der L&G Battery Value-Chain ETF der günstigste unter den verglichenen ETFs. Angesichts des größeren Fondsvolumens, der breiteren Diversifikation und der besseren langfristigen Performance bietet der ETF ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Für wen eignet sich der ETF von L&G?

Der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF eignet sich besonders für Anleger, die langfristig von der wachsenden Bedeutung der Batterietechnologie profitieren möchten, aber ein breiteres Exposure als nur in Rohstoffen suchen. Die Investition über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Rohstoffgewinnung bis zur Batterieproduktion und -anwendung, bietet eine diversifiziertere Anlagestrategie.

Die Hauptrisiken liegen in der Abhängigkeit von der Entwicklung der Elektromobilität und erneuerbaren Energien sowie möglichen technologischen Veränderungen, die bestehende Batterietechnologien obsolet machen könnten. Regulatorische Änderungen im Umwelt- und Energiebereich können ebenfalls Einfluss auf die Performance haben.

Dennoch stellt der ETF mit seiner etablierten Erfolgsbilanz, breiten Diversifikation und dem moderaten Risikoprofil eine attraktive Option für zukunftsorientierte Anleger dar, die von der Energiewende profitieren möchten.

Aktien für Seltene Erden und strategische Metalle

Wer statt eines ETFs direkt in Einzelaktien investieren möchte, findet bei den Top-Holdings der ETFs interessante Kandidaten.

Albemarle (USA, WKN: 890167) ist der weltgrößte Lithiumproduzent, spezialisiert auf die Extraktion und Verarbeitung von Lithium. Trotz aktueller finanzieller Herausforderungen bleibt das Unternehmen ein Schwergewicht im Sektor.

(USA, WKN: 890167) ist der weltgrößte Lithiumproduzent, spezialisiert auf die Extraktion und Verarbeitung von Lithium. Trotz aktueller finanzieller Herausforderungen bleibt das Unternehmen ein Schwergewicht im Sektor. Arcadium Lithium (Jersey / Kanalinseln, WKN: A3E4N8) ist ein globaler Lithiumchemikalienproduzent mit Expertise in verschiedenen Extraktionsprozessen – vom Hartgesteinsbergbau über konventionelle Sole-Extraktion bis hin zur direkten Lithiumextraktion (DLE).

(Jersey / Kanalinseln, WKN: A3E4N8) ist ein globaler Lithiumchemikalienproduzent mit Expertise in verschiedenen Extraktionsprozessen – vom Hartgesteinsbergbau über konventionelle Sole-Extraktion bis hin zur direkten Lithiumextraktion (DLE). Pilbara Minerals (Australien, WKN: A0YGCV) betreibt Bergbau und Exploration mit Fokus auf Lithium und Tantal in der Pilbara-Region Westaustraliens, wobei das Pilgangoora-Lithiumprojekt die Hauptproduktionsanlage darstellt.

(Australien, WKN: A0YGCV) betreibt Bergbau und Exploration mit Fokus auf Lithium und Tantal in der Pilbara-Region Westaustraliens, wobei das Pilgangoora-Lithiumprojekt die Hauptproduktionsanlage darstellt. Sociedad Quimica y Minera de Chile (Chile, WKN: 895007) ist ein führender Produzent von Lithium und Kaliumnitrat, der zudem in den Bereichen Spezialpflanzennährstoffe und nachhaltige Mineralressourcenentwicklung tätig ist.

(Chile, WKN: 895007) ist ein führender Produzent von Lithium und Kaliumnitrat, der zudem in den Bereichen Spezialpflanzennährstoffe und nachhaltige Mineralressourcenentwicklung tätig ist. China Northern Rare Earth Group (China, ISIN: CNE000000T18) zählt zu den führenden Unternehmen der Seltene-Erden-Industrie und betreibt ein umfassendes Verarbeitungssystem von der Erzaufbereitung über Schmelzen und Trennung bis hin zur Tiefenverarbeitung.

(China, ISIN: CNE000000T18) zählt zu den führenden Unternehmen der Seltene-Erden-Industrie und betreibt ein umfassendes Verarbeitungssystem von der Erzaufbereitung über Schmelzen und Trennung bis hin zur Tiefenverarbeitung. Anglo American (Großbritannien, WKN: A0MUKL) ist eines der weltweit größten Bergbauunternehmen mit Aktivitäten in den Bereichen Exploration, Bergbau, Verarbeitung und Verhüttung verschiedener Rohstoffe wie Eisenerz, Mangan, Kohle, Kupfer, Nickel, Platin und Diamanten.

Fazit: Investieren in Seltene-Erden-ETFs

Seltene-Erden-ETFs bieten Anlegern eine interessante Möglichkeit, an der wachsenden Bedeutung strategischer Metalle für Zukunftstechnologien zu partizipieren. Die Vorteile liegen in der Diversifikation über mehrere Unternehmen, dem langfristigen Wachstumspotenzial durch die Energiewende und Digitalisierung sowie der einfachen Handelbarkeit.

Gleichzeitig sollten Anleger die erheblichen Risiken nicht unterschätzen: Die geopolitische Abhängigkeit von China, hohe Preisvolatilität, Umweltbedenken bei der Förderung und regulatorische Unsicherheiten können für Schwankungen sorgen.

Als Beimischung in einem diversifizierten Portfolio können Seltene-Erden-ETFs dennoch sinnvoll sein – idealerweise mit einem Anteil von 3 bis 5 Prozent und einem langfristigen Anlagehorizont.

Während der Vaneck-ETF das spezifischste Exposure zu Seltenen Erden bietet, punktet der L&G Battery Value-Chain ETF mit der breitesten Diversifikation entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Global X Disruptive Materials ETF und der iShares Essential Metals Producers ETF positionieren sich dazwischen und bieten gute Alternativen für ein breiteres Rohstoffengagement.