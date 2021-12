Redaktion 07.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Senioren Immobilienbranche baut am Bedarf vorbei

In Deutschland leben Millionen von Senioren in schwer zugänglichen Wohnungen. Die Immobilienbranche baut unbeirrt am Bedarf vorbei. Vielen Senioren bleibt in Zukunft nur die Wahl zwischen Pflegeheim und Hausarrest.