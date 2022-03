Zukunft der Städte Sensoren, 5G und IoT verwirklichen die Smart-City-Vision

Malcolm McPartlin, Aegon AM

In den entwickelten Ländern sind die Urbanisierungsraten in der Regel hoch; in den OECD-Ländern leben über 80 Prozent der Bevölkerung in städtischen Gebieten. Der überwiegende Teil der künftigen Verstädterung wird in Entwicklungsländern wie Indien oder in Afrika erwartet, wo die Urbanisierungsrate weniger als die Hälfte des OECD-Niveaus beträgt.

Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit stehen Städte sowohl vor beträchtlichen Herausforderungen als auch vor großen Chancen. Die UNO schätzt, dass Städte, obwohl sie nur 3 Prozent der Landfläche der Erde einnehmen, für etwa 60 bis 80 Prozent des Energieverbrauchs und 75 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich sind. Für das Wachstum und die Instandhaltung von Städten werden große Mengen an natürlichen Ressourcen benötigt. Die sozialen Probleme sind beträchtlich, da die sozialen Gegensätze innerhalb der Städte in der Regel groß sind und weiter zunehmen. Die Probleme verschärfen sich noch, wenn Städte ein schnelles Bevölkerungswachstum verzeichnen und ihre Infrastruktur damit nicht mithalten kann. Probleme wie Klimawandel, Überschwemmungen, Umweltverschmutzung, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Strom und erschwinglicher Wohnraum sind in vielen der großen Metropolen der Welt zu beobachten. Allerdings ist auch zu erwarten, dass die Lösungen für viele der nachhaltigen Herausforderungen der Welt von diesen Ballungsräumen ausgehen: Städte standen schon immer an der Spitze von Innovation, Kreativität und gesellschaftlichem Wandel.

Was können wir von den Städten der Zukunft erwarten?

Es gibt eine Reihe von Überlegungen, die die künftige Entwicklung der Städte bestimmen. Die Industrieländer beginnen sich darüber Gedanken zu machen, wie sich die Städte an die Zeit nach der Pandemie anpassen. Angesichts der Verlagerung von Bürotätigkeiten ins Homeoffice und des beschleunigten Trends der Verlagerung von Einzelhandelsausgaben ins Internet werden sich viele Stadtzentren in den kommenden Jahren neu erfinden müssen. In den Entwicklungsländern hingegen werden die Städte weiterhin hohe Urbanisierungsraten verzeichnen. Sie müssen sicherstellen, dass die Infrastruktur mit dem Bevölkerungswachstum mithalten kann und sie gleichzeitig die akuten sozialen Probleme bewältigen, die im Allgemeinen mit einer raschen Urbanisierung einhergehen.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass der Nachhaltigkeitsgedanke maßgeblich in die Planung und Verwaltung von Städten einfließen wird. Von der Energienutzung bis hin zu Abfall, Verkehr und sozialen Fragen spielt Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle.

Die 15-Minuten-Stadt

Ein Schlüsselkonzept für die Städte der Zukunft ist die Idee der 15-Minuten-Stadt – alles, was man zum täglichen Leben braucht, wird in 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar sein. Absehbar ist, dass die Städte der Zukunft wahrscheinlich um mehrere dezentrale Zentren herum gebaut werden, in denen sich der Großteil der von den Bewohnern benötigten Dienstleistungen befindet. Dies steht im Gegensatz zum historischen Modell eines Dienstleistungsschwerpunkts rund um das traditionelle Stadtzentrum.

Welche Smart-City-Technologien kommen zum Einsatz?

Das Konzept intelligenter Städte ist mit der Entwicklung von Sensortechnologien, 5G und dem Internet der Dinge bereits im Entstehen begriffen. In Smart Cities werden Technologie, Daten und Konnektivität in vielen miteinander verquickten städtischen Diensten genutzt, um nachhaltige Praktiken zu entwickeln, einzusetzen und zu fördern und um somit die Herausforderungen der Urbanisierung zu bewältigen. Mit Hilfe von Technologien können viele Aspekte des städtischen Lebens optimiert werden, darunter Infrastruktur, Verkehr, öffentliche Dienstleistungen und Versorgungseinrichtungen. Smart-City-Technologien werden bereits auf vielfältige Weise in der ganzen Welt eingesetzt, und wir erwarten, dass die Durchdringungsraten rasch steigen werden. In einer intelligenten Stadt könnte die Technologie zum Beispiel zur Steuerung von Ampeln und zur Lenkung des Verkehrsflusses eingesetzt werden. E-Autos finden nicht nur Ladestationen, sondern auch freie Parkplätze. Abfallbehälter könnten mit Sensoren ausgestattet werden, so dass die Abholung nach Bedarf und nicht zu vorher festgelegten Zeiten erfolgt. Intelligente Bewässerungssysteme können im öffentlichen Raum eingesetzt werden, um die Wassernutzung zu regulieren, sobald eine Wasserverknappung einsetzt. Smart-City-Konzepte werden bereits in großem Umfang für die Sicherheit in den Städten eingesetzt, etwa durch Videoüberwachung und den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbrechensbekämpfung.

Urban Gardening

Wenn wir in die Zukunft blicken, sollte die fortschreitende Entwicklung von Technologien dazu führen, dass die Städte im Hinblick auf Nachhaltigkeit weiter vorankommen. Es gibt bereits eine Reihe von disruptiven Technologien im Anfangsstadium mit spannenden Anwendungen, die höchstwahrscheinlich zuerst in den Großstädten zum Einsatz kommen werden. Zum Beispiel dürften wir bald Wolkenkratzer in Großstädten sehen, deren Fassade aus Solarem Verbundsicherheitsglas besteht und das Hochhaus so zum Solarkraftwerk wird. Oder intelligente Gewächshäuser, in denen der Gemüsebedarf einer Stadt in unmittelbarer Nähe produziert wird, anstatt ihn rund um die Welt zu transportieren. Städtische Gärten und Bauernhöfe könnten wegweisende Technologien einsetzen, die mit einer Kombination aus erneuerbaren Energien und einer nachhaltigen Wasserquelle wie Regenwasser frische Lebensmittel für die Stadtbevölkerung anbauen.

Grafik: Die Entwicklung von Stadt- und Landbevölkerung, 1500 bis 2050