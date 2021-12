September-Zahlen von Lipper Die 10 Fonds-Sektoren mit den größten Mittelzuflüssen

Mit Hinblick auf die Gesamtmittelbewegungen ist es nicht verwunderlich, das Asset-Allocation-Produkte wie zum Beispiel Multi-Asset-Fonds mit Zuflüssen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro die Anlagekategorie mit den höchsten Mittelzuflüssen war.



Mit Mittelzuflüssen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro belegten konservativ ausgerichte Mischfonds den 2. Platz, gefolgt von ausgewogenen Mischfonds (+2,5 Milliarden Euro) und Euro Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Unternehmensanleihen Investment Grade (+2,0 Milliarden Euro), sowie flexiblen Rentenfonds (+1,9 Milliarden Euro).



Auf der anderen Seite der Tabelle verzeichneten US-Dollar Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt auf hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit -4,5 Milliarden Euro die höchsten Mittelabflüsse, gefolgt von Aktien Euroland (-3,2 Milliarden Euro), Aktien Deutschland (-2,9 Milliarden Euro), sowie globale Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen (-1,7 Milliarden Euro) und Aktien UK (-1,5 Milliarden Euro). Mit Hinblick auf die Gesamtmittelbewegungen ist es nicht verwunderlich, das Asset-Allocation-Produkte wie zum Beispiel Multi-Asset-Fonds mit Zuflüssen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro die Anlagekategorie mit den höchsten Mittelzuflüssen war.Mit Mittelzuflüssen in Höhe von 2,9 Milliarden Euro belegten konservativ ausgerichte Mischfonds den 2. Platz, gefolgt von ausgewogenen Mischfonds (+2,5 Milliarden Euro) und Euro Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Unternehmensanleihen Investment Grade (+2,0 Milliarden Euro), sowie flexiblen Rentenfonds (+1,9 Milliarden Euro).Auf der anderen Seite der Tabelle verzeichneten US-Dollar Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt auf hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit -4,5 Milliarden Euro die höchsten Mittelabflüsse, gefolgt von Aktien Euroland (-3,2 Milliarden Euro), Aktien Deutschland (-2,9 Milliarden Euro), sowie globale Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt auf hochverzinslichen Anleihen (-1,7 Milliarden Euro) und Aktien UK (-1,5 Milliarden Euro).

Im September flossen 3,2 Milliarden Euro in langfristig ausgerichtete Investmentfonds. Geldmarktfonds in US-Dollar waren mit Mittelzuflüssen in Höhe von 10,9 Milliarden Euro die Anlageklassen mit den höchsten Mittelzuflüssen, aller von Lipper untersuchten Anlageklassen.Auf der anderen Seite waren Geldmarktfonds in Euro mit Mittelabflüssen in Höhe von 17,1 Milliarden Euro die Anlageklasse mit den höchsten Mitelabflüssen aller Anlageklassen, gefolgt von Geldmarktfonds in Britischen Pfund (-5,3 Milliarden Euro). Diese Mittelbewegungen zeigen, dass die Investoren in Europa Geldmarkktfonds sehr aktiv nutzen, um ihre Asset Allocation umzusetzen.