September-Zahlen von Lipper So viel haben Aktien-, Renten- und Mischfonds eingesammelt

Insgesamt stiegen die Mittelzuflüsse in langffristig orientierte Investmentfonds im Jahr 2014, durch die Zuflüsse im September, auf 317,73 Milliarden Euro. Trotz der hohen Zuflüsse in Mischfonds, sind Rentenfonds (+151,15 Milliarden Euro) auf Jahressicht immer noch die meistgekaufte Produktkategorie, vor Mischfonds (+92,83 Milliarden Euro) und Aktienfonds (+70,07 Milliarden Euro).Das Segment der Geldmarktprodukte verzeichnete im September Mittelabflüsse in Höhe von rund 12 Milliarden Euro. Während aus Geldmarktfonds 12,3 Milliarden Euro abflossen, verzeichneten geldmarktnahe Fonds Mittelzuflüsse in Höhe von 0,3 Milliarden Euro. Berücksichtigt man die Mittelbewegungen in den Geldmarktprodukten in der Gesamtmarktstatistik, sind im September 8,8 Milliarden Euro abgeflossen.Im Gesamtjahr 2014 konnten geldmarktnahe und Geldmarktfonds Mittelzuflüsse in Höhe von 16,51 Milliarden Euro verzeichnen, wodurch sich die Gesamtmittelzuflüsse in europäische Investmentfonds auf 334,24 Milliarden Euro erhöhen.