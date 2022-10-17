Ex-Gam-Chef Thorsten Ott wechselt zu Serafin Asset Management

Thorsten Ott ist künftig Bestandteil der Geschäftsführung von Serafin Asset Management. Zuvor war Ott in ähnlicher Postion bei dem Vermögensverwalter Gam tätig.

Serafin Asset Management mit Sitz in Frankfurt am Main konnte Thorsten Ott für die Geschäftsleitung gewinnen. Ott soll als Geschäftsführer (Chief Operating Officer) tätig sein und damit die vorhandene Geschäftsleitung rund um die Mitglieder Philipp Moritz Hetzer, Franz Bichlmaier und Frank Huwe ergänzen.

Er verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensaufbau, Personalführung, Regulatorik und Vertrieb, heißt es in der Mitteilung des Vermögensverwalters. Zuletzt war Ott als Geschäftsführer von Gam Deutschland für die Betreuung institutioneller Kunden verantwortlich. Zuvar war er bei der Schweizer Bankengruppe Julius Bär tätig.