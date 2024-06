Serafin Asset Management mit Sitz in Frankfurt am Main hat seinen neuen Vermögensverwaltungsservice „Serafin Wealth Management“ gestartet. Das Angebot richtet sich an Privatkunden und zielt darauf ab, eine unabhängige Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau zu bieten.

Kunden können aus drei Basisstrategien mit bis zu sechs Risikoklassen wählen: Serafin Klassik (inklusive ESG-Kriterien), Serafin Klima für klimathematische Investitionen und Serafin Innovation für Investments in innovationsstarke Unternehmen. Die Serafin Klassikstrategie ermöglicht zudem eine weitere Personalisierung durch kuratierte Themeninvestments wie „Clean Energy“, „Future Mobility“ oder „Robotics“. Die Themen werden durch das Investmentteam aktiv beobachtet und analysiert. Die Investitionen sind ab einer Gesamtgebühr von 1,2 Prozent inklusive Steuern möglich. Es gibt keine initiale Mindestanlagesumme, jedoch wird ein Zielportfolio von 100.000 Euro oder mehr angestrebt.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Die Wertschriften werden nicht in einem Sammeldepot, sondern im Namen der Kunden bei der Baader Bank aus München verwahrt und sind jederzeit innerhalb von zwei Werktagen abrufbar.

Die Serafin-Asset-Management-Gruppe, zu der Serafin Wealth Management gehört, verwaltet derzeit rund 800 Millionen Euro Assets under Management (Stand: 30.04.2024).