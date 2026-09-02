Raumfahrt als eigene Anlageklasse: Seraphim listet einen ETF, der nur börsennotierte New-Space-Firmen bündelt – mit SpaceX als größtem Namen. Was im Index steckt und was er kostet.

Ein britischer Spezialinvestor eröffnet Privatanlegern einen neuen Zugang zur kommerziellen Raumfahrt. Der Seraphim New Space Ucits ETF (ISIN: IE000SDZFVP4) von Seraphim Space ist ab sofort auf Xetra handelbar. Der börsengehandelte Indexfonds setzt ausschließlich auf Unternehmen aus der sogenannten New-Space-Wirtschaft. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) liegt bei 0,75 Prozent. Aufgelegt wurde der Fonds gemeinsam mit dem britischen White-Label-Anbieter Han-ETF.

Der ETF bildet den Seraphim New Space Index nach. Der Index umfasst derzeit 23 Titel und deckt fünf Felder der Raumfahrt ab:

Trägersysteme und Zugang zum All

Satellitenbau

Satellitenkommunikation

Erdbeobachtung

entstehende Wirtschaft im Orbit

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Vom Staatsprogramm zum Geschäftsmodell

Seraphim unterscheidet zwischen „Old Space“ und „New Space“: Die alte Raumfahrt war von staatlichen Missionen geprägt, die neue dreht sich um kommerzielle Infrastruktur und Dienste aus dem und im Orbit. Wiederverwendbare Trägerraketen und in Serie gefertigte Kleinsatelliten haben die Kosten für den Zugang zum All zuletzt deutlich gesenkt. Künstliche Intelligenz und Datenanalyse machen Satellitendaten darüber hinaus zusätzlich nutzbar.

Das weltweite Volumen der Raumfahrtwirtschaft übersteigt nach Angaben des Unternehmens bereits heute jährlich 600 Milliarden US-Dollar. Rund 80 Prozent der Aktivität seien dabei kommerziell getrieben. Bis 2035 soll das Marktvolumen laut einer Prognose von McKinsey auf etwa 1,8 Billionen US-Dollar klettern. Zusätzlichen Rückenwind sieht Seraphim in steigenden Verteidigungsbudgets und der wachsenden strategischen Bedeutung eigener Raumfahrtkapazitäten.

Gewichtung nicht allein nach Marktwert

Anders als klassische Indizes gewichtet der Seraphim New Space Index seine Mitglieder nicht allein nach Marktkapitalisierung. Stattdessen bewertet Seraphim die Unternehmen nach einem eigenen Punktesystem – unter anderem nach ihrem Anteil an New-Space-Umsätzen, ihrer Technologie und ihrem Geschäftsmodell. Nach eigener Darstellung stützt sich Seraphim dabei auf zehn Jahre Erfahrung als Investor im privaten Raumfahrtsektor, was dem Unternehmen frühen Einblick in noch nicht börsennotierte Firmen verschaffe.

Zu den im Index vertretenen börsennotierten Titeln zählen unter anderem SpaceX, Rocket Lab, AST Space Mobile, Planet Labs, BlackSky, Redwire, Intuitive Machines und Astroscale. Über den ebenfalls enthaltenen, börsennotierten Seraphim Space Investment Trust erhalten Anleger nach Angaben des Emittenten zudem mittelbaren Zugang zu einer Reihe weiterhin privat gehaltener Raumfahrtunternehmen.

Seraphim seit 2016 im Sektor

Seraphim Space wurde 2016 gegründet und hat nach eigenen Angaben seither mehr als 150 Raumfahrtunternehmen in 33 Ländern begleitet. Der neue ETF ergänzt die bestehenden Wagniskapitalfonds und den börsennotierten Investment Trust des Hauses.