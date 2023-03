Aktien-Tipp vom Vermögensverwalter Vorreiter bei nachhaltigen Fasern: Wie Lenzing die Textilbranche umkrempelt

Um den CO2-Ausstoß eines Unternehmens oder eine Branche präzise zu messen, müssen die sogenannten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen einbezogen werden. Viele grüne Investments konzentrieren sich heute auf die direkten und indirekten Emissionen bei der Herstellung von Produkten und/oder dem Erbringen von Dienstleistungen, schauen also nur, ob Firmen oder Unternehmen hinsichtlich ihrer Scope-1- und Scope-2-Emissionen kohlenstoffeffizient sind. Die dafür notwendigen Daten sind heute relativ leicht messbar und breit verfügbar.

Entscheidend für die Klimabilanz eines Unternehmens sind aber auch die Scope-3-Emissionen. Diese stehen – wie auch Scope 2 – in einem indirekten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens. Ein Beispiel ist der Arbeitsweg der Mitarbeiter. Scope-3-Emissionen sind bisher nur schwer mess- und erfassbar. Bei Textilunternehmen fallen jedoch ca. 90 Prozent der Emissionen unter Scope 3, davon wiederum 25 bis 30 Prozent der Emissionen durch Rohstoffe. Wie können in diesem Bereich Fortschritte erzielt werden?

Weniger Wasser, weniger CO2 bei der Produktion nachhaltiger Fasern

Das Praxisbeispiel Lenzing zeigt, welche Strategien und Prozesse in der Beschaffung möglich sind. Lenzing produziert Textilfasern und Zellstoffrohstoffe. Die Fasern werden vor allem in der Bekleidungsindustrie und zur Herstellung von Vliesstoffen, technischen Textilien, Heimtextilien, Vorhängen und Handtüchern verwendet. Die nachhaltigen Faserprodukte des Unternehmens ermöglichen den Kunden Emissionsreduktionen und Wassereinsparungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Das Unternehmen hat sich für 2019 ein wissenschaftsbasiertes Reduktionsziel für CO2-Emissionen gesetzt. Die Umsetzung dieses Ziels erfordert die Zusammenarbeit des gesamten Unternehmens und die Integration von klimabezogenen Überlegungen in alle Funktionen. Dazu gehören Gespräche mit dem Einkauf und die Zusammenarbeit mit Investoren.

Lenzing sucht auch nach Möglichkeiten, seine Kunden zu unterstützen und ihnen zu helfen, ihre eigenen wissensbasierten Ziele zu erreichen. Für klimaneutrale Produkte gibt es interne Kriterien, die erfüllt werden müssen, etwa Emissionen unter einem bestimmten Schwellenwert sowie 100 Prozent erneuerbarer Strom am Standort. Lenzing will damit einen internen Wettbewerb und einen Verbesserungsimpuls für jene Produkte schaffen, die sich für dieses Produktportfolio qualifizieren.

Verbraucher wollen Tencel: Klimaneutrale Fasern sind gefragt

Derzeit stellt Lenzing ein steigendes Interesse und einen positiven Trend für seine klimaneutralen Fasern fest. Unternehmen, mit denen Lenzing zusammenarbeitet, können eine Lizenz für die Verwendung von Handelsmarken beantragen, wie z.B. das Tencel-Logo. Die Unternehmen sehen dies als Vorteil, da die Marke beim Endverbraucher immer bekannter wird.

Im Bereich der vermiedenen Emissionen, die unter die Kategorie Scope 4 fallen, werden entsprechende Angaben genutzt, um Markenprodukte zu positionieren und zu verkaufen. Ecovero zum Beispiel gibt einen um 20 Prozent geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher Viskose am Markt an. Lenzing berechnet die eingesparten Emissionen für alle Markenprodukte, für die ein Ausgangswert verfügbar ist, hat die vermiedenen Emissionen jedoch nicht auf Konzernebene quantifiziert.

Das Geschäft des Unternehmens funktioniert so, dass Lenzing sein Produkt an eine Spinnerei verkauft, die daraus Garn herstellt. Die Verkaufsgespräche finden jedoch mit den Markenunternehmen statt. Lenzing geht also auf die Unternehmen zu und kommuniziert die Vorteile, die sie durch die Verwendung von Lenzing-Fasern erzielen würden. Die Ökobilanz wird als Entscheidungshilfe eingesetzt. Sie kann etwa bei der Auswahl von Lieferanten verwendet werden, da diese den endgültigen Fußabdruck des Produkts beeinflussen. Eine Ökobilanz kann auch langfristige Lieferantenbeziehungen beeinflussen.

Ein weiteres Beispiel ist Forschung und Entwicklung, wo eine Lebenszyklusanalyse eingesetzt wird, um die Auswirkungen verschiedener Entscheidungen zu vergleichen und die endgültige Entscheidung zu unterstützen. Ein konkretes Beispiel ist das Lenzing-Werk in Thailand, das größte Lyocellwerk der Welt. Dort wurde mit dieser Strategie entschieden, welche Energiequelle verwendet werden sollte – nämlich Kohle, Erdgas oder Biomasse. Biomasse hatte eine geringere Kohlenstoffintensität, war aber teurer. Dies wurde gegen die Kosten einer möglichen Kohlenstoffsteuer bei der Verwendung von Erdgas oder Kohle abgewogen. In diesem Fall bezog das Unternehmen externe Effekte in seine Entscheidungsfindung mit ein. Letztendlich fiel die Entscheidung zugunsten von Energie aus Biomasse aus.

Lieferkette wird mittels Blockchain-Technologie zurückverfolgt

Lenzing hat das Ziel, 100 Prozent der Spezialprodukte physisch von der Faser bis zum Kleidungsstück zurückzuverfolgen, mit Hilfe der Blockchain-Technologie erreicht. Das ermöglicht Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette, so dass der Endkunde die Etiketten scannen und sehen kann, woher die Faser stammt. Unter anderem wird das bei H&M eingesetzt. Dies wurde für mehr als 600 Mitglieder der Wertschöpfungskette umgesetzt.

Die Textilfirma verfolgt die Politik, nur zertifiziertes Holz und zertifizierten Zellstoff zu beziehen, 100 Prozent der Produkte stammen aus zertifizierten und kontrollierten Quellen. Die Plantage von Lenzing in Brasilien liegt im Süden des Landes, weit entfernt vom Amazonasgebiet. Sie ist eine der ersten vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifizierten Plantagen in Brasilien. Die vertikale Integration stellt sicher, dass das Unternehmen nur von zertifizierten Plantagen beliefert wird. Lenzing sieht am Standort Brasilien keine nennenswerten Nachhaltigkeitsrisiken, da die Finanzierung durch die Entwicklungsbank IFC erfolgt, die detaillierte Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen verlangt.

Für die FSC-Zertifizierung gibt es zudem, teils länderspezifische, Anforderungen, etwa welcher Anteil einer Plantage aus Gründen der Biodiversität unverändert bleiben muss beziehungsweise wie Korridore für die Biodiversität erhalten werden müssen. Obwohl einige Lenzing-Fasern zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind, gilt das nicht unbedingt für jedes Endprodukt. Die biologische Abbaubarkeit hängt davon ab, welche anderen Fasern beigemischt werden. Lenzing versucht zwar, Einfluss darauf zu nehmen, wie Marken ihre Fasern verwenden, steht aber am Anfang der Wertschöpfungskette und hat daher nur begrenzten Einfluss. Die Firma ist sich bewusst, dass Biodiversität ein Bereich ist, in dem das Unternehmen Verbesserungen anstrebt.

Vorreiter bei Gleichstellung und Vielfalt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Textilunternehmens sind qualifiziert und gut ausgebildet und erhalten ein existenzsicherndes Gehalt. Auch die Arbeitsbedingungen sind besser als in anderen Branchen. Das Unternehmen arbeitet daran, Gleichstellung und Vielfalt sowie Inklusion zu verbessern. Schwierigkeiten gibt es bei der Erhöhung des Frauenanteils – es gibt viele qualifizierte Arbeitskräfte, aber das Problem besteht darin, sie für die Arbeit in den Betrieben zu gewinnen.

Die Nachhaltigkeitsmission von Lenzing hat sich als treibende Kraft bei der Gewinnung von Talenten erwiesen, da einige Mitarbeiter aufgrund des Nachhaltigkeitsprofils von anderen Unternehmen zu Lenzing gewechselt sind. Für jüngere Menschen gibt es jedoch noch Raum für Verbesserungen, da Lenzing in einem historisch konservativen Sektor tätig ist. Die Tatsache, dass das Unternehmen auch in ländlichen Gebieten angesiedelt ist, kann die Suche nach neuen Talenten oft einschränken. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern aber auch die Möglichkeit, hybrid zu arbeiten

Was beim Endkunden ankommt

Nachhaltigkeit ist das wichtigste Verkaufsargument für Lenzing, aber es gibt noch Aufklärungsbedarf, sowohl bei den Kunden als auch bei den Verkäufern. Was die Preisgestaltung betrifft, so gibt es einen Aufschlag für nachhaltige Kleidung, aber der Anteil der nachhaltigen Fasern am Endmarktpreis ist gering.

Über den Autor:

Stian Ueland ist seit Januar 2021 als Portfoliomanager für DNB Asset Management tätig. Gemeinsam mit Christian Rom und Laura McTavish managt er den DNB Renewable Energy (LU0302296149). Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählen Norges Bank Investment Management und UBS.