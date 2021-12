Andreas Harms ( Redakteur ) 27.10.2017 Aktualisiert am 07.11.2017 - 10:02 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Serie: Passiv und aktiv unter einem Dach „Huhu, Invesco, warum bieten Sie aktive und passive Fonds an?“

Die Zahl der Fondsgesellschaften mit passiven und aktiven Investmentfonds in der Palette nimmt zu. Nur was soll das eigentlich? Trauen sie ihren eigenen Künsten nicht über den Weg? Zeit für ein paar Fragen an die Verantwortlichen. Heute an Invesco, das die ETF-Marke Powershares betreibt.