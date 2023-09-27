Serie Produkt-Check Fast alles neu bei der Gothaer-BU

Bei Versicherungsmakler Tobias Bierl spielte die Gothaer in der Beratung bisher nur eine geringe Rolle. Mit dem nun völlig überarbeiteten Update der Berufsunfähigkeitsversicherung könnte sich das ändern.

Bei den Gesundheitsfragen gibt es einen Riesenfortschritt. Die Gothaer hat die Abfragezeiträume bei stationären Behandlungen von zehn auf fünf und bei ambulanten Behandlungen von fünf auf drei Jahre gesenkt. Diese Änderung gilt für alle Versicherten. Es gibt auch keine Einschränkung bei der Rentenhöhe bis zu den ärztlichen Untersuchungsgrenzen. Bei den Antragsfragen führten früher viele gefährliche sportliche Aktivitäten bei der Gothaer zu einem Risikozuschlag. Diese Risiken werden jetzt normal angenommen, soweit der Zuschlag unter 100 Prozent lag.

Es entfällt außerdem die Abfrage nach abgelehnten oder mit Erschwernis angenommenen Anträgen beim Vorversicherer. Das ist kundenfreundlich. Nach dem Rauchverhalten wird zwar gefragt, aber es ist kein Tarifmerkmal, sondern dient rein zur Risikobewertung, zum Beispiel bei Atemwegserkrankungen. Die Grenze, ab der eine ärztliche Untersuchung oder ein Zeugnis benötigt wird, wurde auf 3.000 Euro angehoben. Es gibt zudem auch keine Einschränkung des Maximalalters für die oben genannte Grenze.

Bei der Nachversicherung, also beim Ziehen einer der üblichen Erhöhungsmöglichkeiten wie Heirat, Geburt eines Kindes, Immobilienfinanzierung oder Eintritt ins Berufsleben, gibt es nun keine erneute Risikoprüfung mehr. Die maximale Nachversicherungshöhe wurde von 2.500 auf 3.000 Euro erhöht. Pro Anlass kann zudem um 1.000 Euro erhöht werden. Bei Berufsstart kann sogar verdoppelt werden. Ebenso gibt es eine anlassunabhängige Erhöhung in den ersten Jahren um insgesamt 1.000 Euro.

Neuartige Karrieregarantie

Die Kölner haben außerdem drei Alleinstellungsmerkmale für ihr Produkt entwickelt. Es gibt eine Karrieregarantie, die zum ersten Mal im Markt auch für Selbstständige gilt. Sie greift, wenn die normalen Erhöhungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, es abertrotzdem noch mindestens fünfprozentige Gehaltssteigerungen (bei Selbstständigen zehn Prozent) gibt. Die Gothaer führt auch eine sogenannte Work-Life-Balance-Option ein. Wird etwa die Arbeitszeit reduziert, kann man im selben Verhältnis auch die BU-Rente senken. Erhöht man wieder die Arbeitszeit, so kann innerhalb von zwölf Monaten die Absicherungshöhe wieder angepasst werden, ohne erneute Risiko- wie Gesundheitsfragen.

Problem: Eine schwere Erkrankung, ein Unfall oder ein Schicksalsschlag lässt sich nicht planen, eine Teilzeittätigkeit ist oftmals nur von überschaubarer Dauer. Neu ist auch das Überbrückungsgeld, das ich marketingtechnisch für sinnvoll halte. Sollte die Gothaer einmal mit den vorhandenen ärztlichen Unterlagen beim Leistungsantrag zu keinem Ergebnis kommen und ein Gutachten anfordern, gibt es fünf Monatsrenten als Entschädigung. Sollte der Leistungsfall dann bewilligt werden, werden die fünf Monatsrenten angerechnet. Bei Ablehnung darf die versicherte Person diese behalten.

Weitere Nachjustierungen

• Aus acht Berufsgruppen wurden 14 gemacht. Viele akademische Berufsfelder wurden merklich günstiger eingestuft.

• Option auf eine Risikolebensversicherung: Ohne erneute Gesundheitsfragen können bis zu 200.000 Euro abgesichert werden bei Geburt/Adoption eines Kindes oder Immobilienfinanzierung

• Möglichkeiten der Beitragsstundungen verbessert

• Wiedereingliederungshilfe in Höhe von 15.000 Euro

• Verbesserte finanzielle Angemessenheit: Bis 85.000 Euro werden 70 Prozent angerechnet, darüber hinaus 50 Prozent

• Sämtliche Berufe sind nun bis 67 Jahre versicherbar (außer Beamte)

• Verbesserte Anerkennung bei einer gesetzlichen Erwerbsminderung

Was mir nicht gefällt

Die Beitragsdynamik endet beim 2,5-Fachen der zu Beginn abgesicherten BU-Rente. Sichert man 1.000 Euro ab und nimmt eine Beitragsdynamik von 5 Prozent auf, so endet diese nach 20 Jahren, da man über 2.500 Euro gekommen ist. Darüber hinaus kann man zwar die Nachversicherung sowie die Karrieregarantie ziehen, aber die Beitragsdynamik endet. Das ist für uns sicherlich ein Grund, die Gothaer für junge Personen im Moment nicht als alleinige Lösung anzubieten.

Über den Autor:

Tobias Bierl wurde 1984 geboren. Als ausgebildeter Versicherungsfachmann und Finanzanlagenfachmann gründete er mit seinem Bruder 2008 Stefan die Finanzberatung Bierl in Walderbach in der Oberpfalz. Als einer der Geschäftsführer liegt sein Schwerpunkt im Bereich Biometrie / Berufsunfähigkeitsversicherung. Bierl gewann 2019 den OMGV Makler-Award für den besten Blog / Content auf der Homepage und 2021 für die besten Kundenbewertungen.