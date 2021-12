Serie Vertriebstrends 2012: Altersvorsorge mit Garantie und Immobilien

Was wird 2012 die größte Herausforderung für Berater sein?Das Jahr 2012 wird einige Herausforderungen an die Berater stellen. Vor dem Hintergrund historisch niedriger Zinsen und großen Unsicherheiten sowohl im Anleihen-Sektor als auch im Bereich der Aktien müssen sie passgenaue Antworten auf die Anlagewünsche ihrer Kunden finden. Es gab schon einfachere Ausgangssituationen. Weitere Herausforderungen ergeben sich aus dem Bereich der Finanzmarktregulierung. Für den freien Finanzberater zum Beispiel wird die Vorbereitung und Umsetzung der neuen Regelungen aus dem Finanzanlagenvermittler- und Vermögensanlagerecht mit erheblichem Aufwand verbunden sein.Wie wird sich das Anlegerverhalten ändern?Die Risikobereitschaft der Kunden wird voraussichtlich auch im Jahr 2012 nicht sehr ausgeprägt sein. Entscheidend für die Rückkehr des Anlagevertrauens wird sein, ob es gelingt, ein überzeugendes Konzept zur erfolgreichen Bewältigung der Eurokrise vorzulegen. Für 2012 sehe ich im Bereich der freien Finanzdienstleister die größten Vertriebschancen in der Absicherung biometrischer Risiken, bei Garantieprodukten zur Altersvorsorge und im Bereich Immobilien.