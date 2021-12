Serie Vertriebstrends 2015 „Oligopolisierung von Produktanbietern und Zwischenhändlern“

Berater werden von der Erkenntnis in die Umsetzung kommen müssen: Weg vom reinen Verkauf hin zu einem kaufmännisch geführten Betrieb indem von der Akquise bis zur Abrechnung Prozesse definiert und technisch wie organisatorisch optimiert werden.Der Konsolidierungsdruck nimmt zu. Vermittler die von der Hand in den Mund leben werden zunehmend begreifen, dass sich die Hoffnung auf Besserung endgültig zerschlägt, wenn sie weiter machen wie bisher. Versicherer werden zunehmend mehr auf Ertrag und Solidität statt auf reinen Umsatz starren. Das werden einige Vertriebe und Pools zu spüren bekommen.Wir leben in unsicheren Zeiten und hohe Renditen gehören der Vergangenheit an. Für Margen um 5-6 Prozent ist der Kunde nicht mehr bereit Risiken zu tragen. Dann lieber 1-2 Prozent und dafür wenig Volatilität und hohe Sicherheit.1. Wir erleben einen Trend hin zu laufenden Vergütungen statt zu Einmalprämien.2. Vermittler diversifizieren ihre Produktwelten um unabhängiger von politischen Beschneidungen zu werden.3. Die Oligopolisierung von Produktanbietern und Zwischenhändlern.