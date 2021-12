Serie Vertriebstrends 2015 „Servicegebühr statt Provision“

Ganz klar die Bestandssicherung im Investment- wie im Versicherungsbereich nach der Konsolidierung aufgrund des § 34f GewO und dem Inkrafttreten des LVRG. Die Vermittler müssen sich weiterhin oder jetzt erst recht wettbewerbsfähig aufstellen, etwa durch Effizienzsteigerung, die Optimierung von Beratungs-, Office- und Akquisitionsprozessen und verstärkte Vertriebsanstrengungen. Ausfälle aus dem klassischen LV-Geschäft werden zu kompensieren sein. Dies wird den Vermittlern ein Umdenken in Bezug auf mögliche oder weitere Cross-Selling-Potenziale abverlangen. Im Bereich BU und Pflege wird man sich mit alternativen Produkten auseinandersetzen müssen. Generell wird eine Ausweichbewegung hin zum Kompositgeschäft und ein teilweiser Rückzug aus dem LV- und RV-Geschäft festzustellen sein, auch wenn seitens der Kunden nach wie vor Nachfrage besteht.Neben einer verstärkten Maklerakquise werden Pools die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und den Vertrieb lukrativer, zukunftsorientierter Schwerpunkt-Produkte und Dienstleistungen vorantreiben. In unserem Falle etwa die Fondsvermögensverwaltung Private Investing mit neuen Strategien, bAV-Services und -Maklerunterstützung, die Makler-Vertriebs- und Werbeunterstützung sowie Service-Erweiterungen, die denn auch neu bepreist werden können.Für das Geschäftsjahr 2015 erwarten wir keine zusätzlichen gesetzlichen Neuerungen. Jedoch wird der deutsche Gesetzgeber damit beschäftigt sein, MiFID 2 ins nationale Recht umzusetzen. Hierzu erwarten wir im Laufe des Jahres 2015 einige Impulse. § 34i GewO und IMD2 werden wohl im kommenden Jahr folgen. Konsequenzen für den Makler- und Poolmarkt lassen sich von unserer Seite aus dazu jetzt noch nicht seriös benennen.Generell fahren die Anleger fort, sich mit der anhaltenden Niedrigzinsphase zu arrangieren. Auch im defensiven Umfeld wird in Erwartung höherer Renditen wieder mehr Risiko eingegangen, zu zinsabhängige Papiere gemieden. Anlagen mit höherem Aktienanteil werden zunehmend beliebter, auch in Verbindung mit vermögensverwaltenden Strukturen oder im Hinblick auf (wieder) kommende Märkte wie die Emerging Markets.1. Eine standardisierte, erfolgreiche Fondsvermögensverwaltung mit Einnahmen für Makler durch Servicegebühr anstatt Provision2. Servicegebühren für eine erweiterte Leistungs- und Angebotspalette3. Das Sachversicherungsgeschäft, u.a. als Kompensation zur LV