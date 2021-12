Service-Institut hat getestet Wo es die besten Sparpläne gibt

Wer regelmäßig in einen aktiv gemanagten Fonds oder ETF sparen will, sollte sich an die Targobank beziehungsweise die Consorsbank wenden. Das empfehlen zumindest die Tester des Deutsches Instituts für Service-Qualität (DISQ). Sie haben sich in einer Studie die Konditionen von 15 Finanzdienstleistern angesehen und bewertet. Dabei ging es um die Zahl der angebotenen Produkte, Mindestsparsummen, mögliche Intervalle und die Kosten.

Produktkategorien waren aktive Fonds, Indexfonds (ETFs), Zertifikate und Aktien. Zu den beiden Siegern heißt es:

Testsieger in der Kategorie Fonds-Sparplan ist die Targobank. Das Finanzinstitut offeriert das größte Angebot an aktiv gemanagten Fonds; auch die Zahl an entsprechenden Produkten ohne Ausgabeaufschlag ist vergleichsweise hoch. Rang eins im Bereich ETF-Sparplan belegt die Consorsbank mit einem großen Angebot; für mehr als die Hälfte der Produkte wird keine Kauf-/Ordergebühr erhoben.

Bei Zertifikate- und Aktien-Sparplänen heißen die jeweiligen Top 3 übrigens wie folgt:

Zertifikate-Sparplan

Comdirect Bank Consorsbank S Broker

Aktien-Sparplan