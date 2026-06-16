Sieben Versicherungsmakler haben sich in der Servicevalue-Studie „Deutschlands Fairste 2026“ die Bestnote gesichert. Wer sie sind – und was die Auszeichnung wirklich bedeutet.

Servicevalue hat in Kooperation mit Deutschland Test knapp 204.000 Verbraucherurteile ausgewertet – sieben Versicherungsmakler erhielten die Bestnote.

Faires Verhalten gegenüber Kunden zahlt sich aus – zumindest in der Wahrnehmung. Das Analysehaus Servicevalue hat in Kooperation mit Deutschland Test knapp 204.000 Verbraucherurteile zu 1.241 Unternehmen aus 67 Branchen ausgewertet und dabei auch die Branche der Versicherungsmakler bewertet. Sieben Anbieter erhielten in der Studie „Deutschlands Fairste 2026“ die Bestnote „Höchste Zustimmung“.

FVB ist Branchenbester

Branchenbester unter den Versicherungsmaklern ist die FVB (Mittelwert: 2,44), gefolgt von MRH Trowe (2,46) und Rettig & Partner (2,50). Ebenfalls mit „Höchster Zustimmung“ ausgezeichnet wurden die Helmsauer Gruppe (2,52), die Artus Gruppe (2,57), Goldstein Röseler (2,59) und Remy & Nauen (2,60).

Deutschlands fairste Versicherungsmakler: | Bildquelle: Servicevalue

Die Methodik

Basis der Untersuchung ist eine repräsentativ ausgesteuerte Online-Erhebung, in der Kunden befragt wurden, inwieweit sie sich im Kontakt zu ausgewählten Unternehmen fair behandelt fühlen. Aus den abgegebenen Stimmen auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala berechnete Servicevalue je Unternehmen einen Mittelwert.

Die Auszeichnung „Höchste Zustimmung“ erhielten dabei Unternehmen, die nicht nur besser als der Branchendurchschnitt abschnitten, sondern auch innerhalb dieser bereits positiv bewerteten Gruppe überdurchschnittlich lagen. Je kleiner der Mittelwert, desto besser die Bewertung. Die Untersuchung erfolgte laut Servicevalue ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen.

Zu beachten ist: Servicevalue betreibt ein Geschäftsmodell, bei dem ausgezeichnete Unternehmen kostenpflichtige Siegel zu Marketing- und Vertriebszwecken erwerben können. Die relative Bewertungsmethodik – nicht die absolute Kundenzufriedenheit, sondern das Abschneiden im Branchenvergleich ist entscheidend – ermöglicht es, eine vergleichsweise große Zahl von Unternehmen mit Auszeichnungen zu versehen.