Für ihre Studie „Schaden- und Leistungsregulierung von Versicherern“ haben Servicevalue und Focus-Money Versicherungskunden befragt, wie sie die Regulierung des Schadens- oder Leistungsfalles seitens ihres Versicherers beurteilen. Dabei holten die Forscher 61.005 Kundenstimmen zu 639 Versicherungsunternehmen aus 19 Kategorien ein.



Nach den fairsten Rechtsschutzversicherern und den fairsten Anbieter privater Kranken-, Krankenzusatz- und Zahnzusatzversicherungen stellen wir Ihnen nun die BU-Versicherer vor, die ihre Kunden nach deren eigener Einschätzung im Leistungsfall besonders gut behandeln.

Die Methodik der Untersuchung

Aus den Antworten zu jedem Versicherer errechneten die Forscher einen Mittelwert zwischen 1 und 5. Je niedriger dieser Wert, desto besser schneidet das jeweilige Unternehmen ab. Unternehmen, die über dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Sparte liegen, werden mit „gut“ benotet. Versicherer, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ benoteten Unternehmen liegen, werden mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Diese Methodik führt allerdings dazu, dass die absolute Leistung weniger eine Rolle spielt, sondern primär das relative Ergebnis im Verhältnis zur Konkurrenz. So erreicht das spartenübergreifend am besten bewertete Unternehmen, die GEV Grundeigentümer-Versicherung, gerade einmal einen Mittelwert von 2,41 in der Sparte „Hausrat“. Als Zweitbester folgt R+V mit einem Wert von 2,43 sowohl für „Hausrat“ als auch für „Wohngebäude“.

Durch die Methodik können Unternehmen mit aus Kundensicht wohl eher durchschnittlicher Bewertung ausgezeichnet werden. Dieser Vorgehensweise führt regelmäßig zu einer Vielzahl von prämiertem Unternehmen. Das dürfte dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet sein, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können.

Das Ergebnis

DAS INVESTMENT hat sich angeschaut, welche BU-Anbieter ihre Kunden laut Servicevalue-Studie im Schadenfall besonders gut behandeln. Die „sehr gut“ bewerteten Versicherer finden Sie in der folgenden Tabelle.