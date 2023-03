Sachversicherungen Versicherer profitieren vom E-Bike-Boom: Die 5 Top-Policen für Elektrofahrräder

Gutes Rad ist teuer – vor allem, wenn es elektrisch fährt. Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie vor drei Jahren erlebte der Individualverkehr auf zwei Rädern einen regelrechten Boom. Mit der gestiegenen Nachfrage schnellten auch die Preise für neues E-Bike in die Höhe: Laut dem Verband der Zweiradindustrie gaben die Deutschen im Jahr 2018 noch durchschnittlich nur 735 Euro für ein neues Fahrrad aus, bereits zwei Jahre später waren es 1.279 Euro. Tendenz: weiter stark steigend.

Wer so viel Geld in die Hand nimmt, möchte das gute Stück auch bestens abgesichert wissen. Wie gut die in Deutschland aktiven Versicherer können, hat jetzt wieder die Analyse- und Beratungsgesellschaft Servicevalue untersucht. In Kooperation mit Focus E-Bike testeten die Kölner Analysten die Angebote und Leistungen deutscher E-Bike-Versicherungen. In der Studie „E-Bike-Versicherungen 2023“ verarbeiteten sie mehr als 2.042 Urteile von Kunden zu wichtigen Service- und Leistungsmerkmalen (siehe unten).

Auf den Prüfstand kam beispielsweise die Kommunikation der Anbieter mit ihren Kunden. Dabei geht es um die Frage, wie verbindlich, verständlich und umfangreich sie die Versicherten informieren – insbesondere im Falle der Schadensabwicklung. Ein weiterer Punkt in dieser Kategorie sind die Informationen, die im Internet – möglichst ohne langes Suchen – zur Verfügung stehen. Hierbei führen die Tester an, dass die Qualität der Webseiten in vielen Fällen „ausbaufähig“ seien.

Mehr als nur der Preis entscheidend

Eine gute Kundenkommunikation sei aber für eine starke Kundenbindung besonders relevant, betont Servicevalue-Geschäftsführer Claus Dethloff. „Aber auch die Beitragsstabilität spielt eine wichtige Rolle. Luft nach oben besteht nach Ansicht vieler Kunden auch hinsichtlich der Belohnung von Kundentreue und proaktiv besseren Angeboten.“ Das kann sich für Anbieter und Vermittler der Policen lohnen, denn laut einer Umfrage ist rund jedes zweite Fahrrad in Deutschland (noch) nicht versichert.

Alle 26 Einzelkriterien wurden zu vier Teilnoten verdichtet, aus denen sich eine Gesamtnote ergibt. Jeweils acht Versicherer schneiden insgesamt mit der besten Note „sehr gut“ beziehungsweise der zweitbesten „gut“ ab. Ein „sehr gut“ in allen vier Teilbereichen – Produktangebot, Kundenservice, Kundenkommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis – erzielen die fünf Top-Versicherer ADAC Versicherung, Arag, Hepster, SV Sparkassenversicherung und Wertgarantie.