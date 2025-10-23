Vier Studien in einem Jahr, vier verschiedene Sieger: Servicevalue hat eine weitere Arbeitgeber-Untersuchung veröffentlicht – dieses Mal auf Basis einer Bevölkerungsumfrage.

Zum vierten Mal in diesem Jahr kürt Servicevalue die besten Arbeitgeber Deutschlands: Welche zehn Versicherer diesmal unter den Siegern sind.

Das Kölner Marktforschungsunternehmen Servicevalue hat eine weitere Arbeitgeber-Studie vorgelegt. Nach den Versicherungsarbeitgebern mit den besten Karrierechancen („Top Employer for Talent Growth“) im Februar, „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" im Sommer und wieder „Top Karrierechancen“ im Herbst folgt nun die vierte Untersuchung binnen eines Jahres – dieses Mal unter dem Titel „Deutschlands beste Arbeitgeber 2025“. Das Ergebnis: wieder eine völlig andere Methodik, wieder andere Sieger.

Vier Studien, vier verschiedene Ansätze

In der Februar-Studie „Top Employer for Talent Growth 2025“ führte die Allianz das Versicherer-Ranking an. Die Untersuchung basierte auf einem zweijährigen Webmonitoring und gewichtete Karrieremöglichkeiten sowie individuelle Entwicklung mit jeweils 35 Prozent besonders stark.

Die Sommer-Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2025“ setzte ebenfalls auf automatisierte Internetauswertung, gewichtete aber die Arbeitgeber-Performance mit 50 Prozent. Hier landete die Provinzial auf Platz zwei und die Allianz auf Platz sechs unter den Versicherern. Erstplatzierte war die R+V.

Im Herbst folgte die Studie „Top Karrierechancen 2025“, die mittels KI-gestütztem Webmonitoring die Themen Karriere, Unternehmenskultur und Arbeitsklima analysierte. Dort führte die Provinzial mit 100 Punkten, während die Allianz nur auf Platz zwölf landete.

Die aktuelle Untersuchung verwendet nun eine vierte Methodik – und kommt zu weiteren Abweichungen bei den Platzierungen.

So funktioniert die neue Bevölkerungsumfrage

Anders als die beiden vorherigen Studien basiert die aktuelle Erhebung nicht auf Webmonitoring, sondern auf einer Bevölkerungsumfrage. Mehr als 764.000 Bürger bewerteten 3.992 Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Industrie hinsichtlich ihrer Attraktivität als Arbeitgeber.

Die Befragten mussten dabei nicht bei den bewerteten Unternehmen beschäftigt sein, sondern konnten auch eine Außensicht einnehmen. Auf einer fünfstufigen Skala wurde je Unternehmen ein ungewichteter Mittelwert gebildet. Dieser entschied über die Platzierung innerhalb des jeweiligen Wirtschaftszweigs. Je niedriger der Wert, desto besser schneidet das Unternehmen ab.

Unternehmen mit überdurchschnittlich guten Werten erhielten die Auszeichnung „hohe Arbeitgeber-Attraktivität“. Wer auch innerhalb dieser Gruppe überdurchschnittlich abschnitt, bekam das Siegel „sehr hohe Arbeitgeber-Attraktivität“.

Fragwürdige Vergleichbarkeit der Ergebnisse

Die vier Servicevalue-Studien innerhalb eines Jahres werfen grundsätzliche Fragen auf. Während die Frühjahrs-Studie auf strukturierter Datenanalyse basierte, die Sommer-Studie und die Herbst-Studie automatisierte Internetquellen auswerteten, setzt die aktuelle Untersuchung auf subjektive Bevölkerungsmeinungen.

Besonders problematisch: Alle vier Studien beanspruchen für sich, die Arbeitgeberqualität zu messen – kommen aber zu teils dramatisch unterschiedlichen Einschätzungen derselben Unternehmen. Die Allianz beispielsweise führte im Februar das Versicherer-Ranking an, landete im Sommer auf Platz sechs, fiel im Herbst auf Platz zwölf und steht nun wieder auf Platz eins. Die Provinzial dagegen erreichte im Februar offenbar keine Spitzenposition, wurde im Sommer Zweite, führte im Herbst mit 100 Punkten und ist jetzt Siebte.

Die unterschiedlichen Methodiken lassen keine verlässlichen Rückschlüsse darauf zu, welche Versicherer tatsächlich die besten Arbeitgeber sind. Vielmehr scheint jede Studie eine andere Facette zu beleuchten – allerdings ohne dass klar wird, wie diese Facetten zusammenhängen oder sich ergänzen.

Geschäftsmodell mit Siegel-Verkauf

Hinzu kommt die bekannte Bewertungslogik von Servicevalue: Die Studien drücken keine absolute Leistung aus, sondern lediglich die relative Position innerhalb der jeweiligen Vergleichsgruppe. Diese Vorgehensweise führt regelmäßig zu einer hohen Zahl von Auszeichnungen.

Das ist offensichtlich dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet: Prämierte Unternehmen können Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Je mehr Auszeichnungen Servicevalue vergibt, desto mehr potenzielle Kunden gibt es für den Siegel-Verkauf. Die Häufung ähnlicher Studien mit unterschiedlichen Bewertungskriterien fügt sich in dieses Muster ein.

Bei der aktuellen Bevölkerungsumfrage bleibt zudem unklar, auf welcher Informationsgrundlage die Befragten ihre Urteile fällen. Wer nicht bei einem Unternehmen beschäftigt ist, bewertet zwangsläufig auf Basis von Außenwahrnehmung – die stark durch Marketingaktivitäten und mediale Präsenz beeinflusst sein dürfte.

Claus Dethloff, Geschäftsführer von Servicevalue, sieht dies anders. Laut Pressemitteilung sei die Untersuchung „ohne Mitwirkung der bewerteten Unternehmen“ erfolgt – was suggeriert, dass die Ergebnisse unabhängig und objektiv seien.

Im Dienstleistungssektor wurden insgesamt 32 Versicherungsunternehmen ausgezeichnet. Die zehn bestplatzierten Versicherer finden Sie in unserer Bildstrecke.