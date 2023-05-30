Hoher Sachverstand Diese 4 Versicherungsmakler-Betriebe gelten als besonders kompetent

Welchen Anbietern sprechen Kunden einen hohen und vor allem auch praktisch relevanten Sachverstand zu? Dieser Frage ging das Analysehaus Servicevalue nach. Wir stellen vier Versicherungsmakler-Betriebe vor, die die Kunden für besonders kompetent halten.

„Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Unternehmen als Anbieter von Produkten/Dienstleistungen insgesamt eine hohe Kompetenz aufweisen?“ Diese Frage stellte das Analysehaus Servicevalue im Auftrag von Focus Money mehr als 177.000 Verbrauchern. Dabei ging es um 1.036 Unternehmen und Anbietern aus 47 Kategorien.

Überzeugendes Gesamtergebnis oder fachkundige Mitarbeiter

Die Umfrageteilnehmer konnten sich entscheiden, ob sie bei der Kompetenz lieber die Qualität des Endprodukts beziehungsweise der Dienstleistung bewerten, oder eher die Fähigkeiten, Wissen und die Kommunikationsstärke der Mitarbeiter beziehungsweise ihren Eindruck vom Unternehmen als Ganzes.

Für die Auswertung berechneten die Servicevalue-Forscher für jedes Unternehmen den Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala. Daraus erstellten sie Rankings über alle untersuchten Anbieter innerhalb einer Kategorie. Dabei gilt: je niedriger der Wert, desto besser das Verbraucherurteil.

Die Bewertung „Hohe Kompetenz“ erhalten alle Unternehmen, die innerhalb ihrer Kategorie besser als der Gesamtmittelwert aller ausgewerteten Anbieter abschneiden. Unternehmen, die innerhalb dieser Gruppe wiederum besser als der Durchschnitt liegen, erhalten die Bewertung „Höchste Kompetenz“.

Versicherer vorn

Kategorienübergreifend landen drei Versicherer, eine Krankenkasse und ein Vergleichsportal vorne. So sprechen die befragten Kunden dem Reisekrankenversicherer Arag die höchste Kompetenz unter allen untersuchten Unternehmen zu (Mittelwert: 2,34). Es folgen die Barmer Krankenkasse (2,36), ADAC Versicherungen (2,37), das Vergleichsportal Verivox (2,38) und der Direktversicherer Cosmos Direkt (2,39).

DAS INVESTMENT hat sich das Ranking der Versicherungsmakler-Betriebe angeschaut. Dort zeichneten die Servicevalue-Forscher vier Unternehmen mit dem Prädikat „Höchste Kompetenz“ aus. Als Kategoriebester schneidet Helmsauer & Kollegen aus dem niedersächsischen Delmenhorst mit einem Mittelwert von 2,52 ab. Die Best Gruppe aus Düsseldorf wurde mit 2,55 Zweitbeste. Die Plätze drei und vier gehen an FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung und MRH Trowe (Mittelwert 2,57 beziehungsweise 2,62).

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