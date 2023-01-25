Umfrage unter Verbrauchern Die 20 besten Lebensversicherer aus Kundensicht
Welche Lebensversicherer punkten mit besonders gutem Service für ihre Kunden? Das hat die Rating- und Rankingagentur Servicevalue jetzt in Kooperation mit dem Magazin Euro in ihrer mehr als 200-seitige Wettbewerbsstudie „EuroAtlas Lebensversicherer 2023“ untersucht. Darin haben die Tester insgesamt 3.377 Urteile aus einer Online-Umfrage unter 2.462 Kunden zu allgemeinen und spezifischen Service- und Leistungsmerkmalen aus vier Kategorien bewertet.
|Leistungskategorie
|Bewertungskriterien
|Produkte
|• Produktauswahl und -alternativen
• Transparenz der Produkte und Tarife
• Angebots- und Vertragsunterlagen
• Produktqualität
• Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte
|Kundenberatung
|• Fachliche Kompetenz der Mitarbeiter
• Soziale Kompetenz der Mitarbeiter
• Verständlichkeit der Beratung
• Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation
• Vollständigkeit der Beratung
|Kundenservice
|• Erreichbarkeit von Mitarbeitern
• Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen
• Qualität der Anliegenbearbeitung
• Regelmäßige Informationen
• Umgang mit Beschwerden / Reklamationen
|Preis-Leistungs-Verhältnis
|• Preis-Leistungs-Verhältnis
• Kosten- und Leistungstransparenz
20 ausgezeichnete Versicherer
|Gesamtnote
|Lebensversicherer
|sehr gut
|Allianz
|Cosmos Direkt
|Ergo
|Generali Deutschland
|Hannoversche
|Huk-Coburg
|LVM Versicherung
|Neue Leben
|Provinzial Versicherungsgruppe
|Targo Lebensversicherung
|WWK
|gut
|Alte Leipziger
|Baloise (ehemals Basler)
|Canada Life
|Europa
|Inter Risk
|LV 1871
|Nürnberger
|SV Sparkassenversicherung
|Württembergische
Auf den Prüfstand kamen die 34 Anbieter von Lebensversicherungen mit den höchsten Beitragseinnahmen hierzulande. Von ihnen erhalten elf Versicherer die Bestnote „sehr gut“; weitere neun Versicherer sind mit „gut“ ausgezeichnet. Dieses Gesamtergebnis berechneten die Studienautoren als ungewichteten Mittelwert aller vier Teilkategorien. diese sich wiederum als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.
|Teilnote Produkte
|Lebensversicherer
|sehr gut
|Allianz
|Baloise (ehemals Basler)
|Canada Life
|Cosmos Direkt
|Ergo
|Hannoversche
|Huk-Coburg
|Targo Lebensversicherung
|WWK
|gut
|Alte Leipziger
|DEVK
|Europa
|Generali Deutschland
|LV 1871
|LVM Versicherung
|Neue Leben
|Nürnberger
|Provinzial Versicherungsgruppe
Die Note „gut“ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert der gesamten Stichprobe liegen. Anbieter, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Firmen liegen, erhalten ein „sehr gut“. Die Sieger in den einzelnen Leistungskategorien sind: WWK (Produkte), LVM (Kundenberatung), Targo (Kundenservice) und Cosmos Direkt (Preis-Leistungs-Verhältnis). Ein „Sehr gut“ in allen vier Kategorien schaffen Allianz, Ergo und WWK.
|Teilnote Kundenberatung
|Lebensversicherer
|sehr gut
|Allianz
|Ergo
|Generali Deutschland
|LVM Versicherung
|Provinzial Versicherungsgruppe
|SV Sparkassenversicherung
|WWK
|gut
|Baloise (ehemals Basler)
|Canada Life
|Cosmos Direkt
|Gothaer
|Hannoversche
|Huk-Coburg
|LV 1871
|Neue Leben
|Nürnberger
|Targo Lebensversicherung
|Württembergische
Besonders zufrieden zeigen sich die Befragten mit der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter sowie mit der Produktauswahl und den Produktalternativen. Darüber hinaus loben sie die soziale Kompetenz und die Erreichbarkeit der Mitarbeiter sowie die Verständlichkeit der Beratung. Für die Kundenbindung spielen die Einzelkriterien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Kostentransparenz“ die wichtigste Rolle, und auch die Kundenberatung mit dem Kriterium „Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation“ erweist sich als relevant.
|Teilnote Kundenservice
|Lebensversicherer
|sehr gut
|Allianz
|Ergo
|Generali Deutschland
|LV 1871
|LVM Versicherung
|Provinzial Versicherungsgruppe
|SV Sparkassenversicherung
|Targo Lebensversicherung
|WWK
|gut
|Alte Leipziger
|Baloise (ehemals Basler)
|Canada Life
|Cosmos Direkt
|Hannoversche
|Huk-Coburg
|Inter Risk
|Neue Leben
|Nürnberger
|Württembergische
„Nicht nur aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus beschäftigen sich viele Versicherte derzeit verstärkt mit ihren Policen und Konditionen“, kommentiert Claus Dethloff. „Um auch kritischen oder verunsicherten Kunden gerecht zu werden, sollte ein kundenzentriertes Handeln für Versicherer eine Selbstverständlichkeit sein“, steht für den Servicevalue-Geschäftsführer daher fest.
|Teilnote Preis-Leistungs-Verhältnis
|Lebensversicherer
|sehr gut
|Allianz
|Canada Life
|Cosmos Direkt
|Ergo
|Europa
|Hannoversche
|Huk-Coburg
|Neue Leben
|Provinzial Versicherungsgruppe
|WWK
|gut
|Alte Leipziger
|Baloise (ehemals Basler)
|Generali Deutschland
|Inter Risk
|LV 1871
|LVM Versicherung
|SV Sparkassenversicherung
|Targo Lebensversicherung
|Württembergische