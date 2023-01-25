Umfrage unter Verbrauchern Die 20 besten Lebensversicherer aus Kundensicht

Auch nach Abschluss ihrer Police haben Kunden noch Beratungsbedarf. Wie gut ihnen ihr Anbieter bei Fragen hilft, war Thema einer aktuellen Umfrage unter Kunden von Riester-, Rürup- und Betriebsrenten, privaten Renten- oder Kapitallebensversicherungen und den Biometrie-Produkten BU und Risikoleben.

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Welche Lebensversicherer punkten mit besonders gutem Service für ihre Kunden? Das hat die Rating- und Rankingagentur Servicevalue jetzt in Kooperation mit dem Magazin Euro in ihrer mehr als 200-seitige Wettbewerbsstudie „EuroAtlas Lebensversicherer 2023“ untersucht. Darin haben die Tester insgesamt 3.377 Urteile aus einer Online-Umfrage unter 2.462 Kunden zu allgemeinen und spezifischen Service- und Leistungsmerkmalen aus vier Kategorien bewertet.

Leistungskategorie Bewertungskriterien Produkte • Produktauswahl und -alternativen

• Transparenz der Produkte und Tarife

• Angebots- und Vertragsunterlagen

• Produktqualität

• Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte Kundenberatung • Fachliche Kompetenz der Mitarbeiter

• Soziale Kompetenz der Mitarbeiter

• Verständlichkeit der Beratung

• Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation

• Vollständigkeit der Beratung Kundenservice • Erreichbarkeit von Mitarbeitern

• Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen

• Qualität der Anliegenbearbeitung

• Regelmäßige Informationen

• Umgang mit Beschwerden / Reklamationen Preis-Leistungs-Verhältnis • Preis-Leistungs-Verhältnis

• Kosten- und Leistungstransparenz

Quelle: ServiceValue GmbH

20 ausgezeichnete Versicherer

Gesamt note Lebensversicherer sehr gut Allianz Cosmos Direkt Ergo Generali Deutschland Hannoversche Huk-Coburg LVM Versicherung Neue Leben Provinzial Versicherungsgruppe Targo Lebensversicherung WWK gut Alte Leipziger Baloise (ehemals Basler) Canada Life Europa Inter Risk LV 1871 Nürnberger SV Sparkassenversicherung Württembergische

Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

Auf den Prüfstand kamen die 34 Anbieter von Lebensversicherungen mit den höchsten Beitragseinnahmen hierzulande. Von ihnen erhalten elf Versicherer die Bestnote „sehr gut“; weitere neun Versicherer sind mit „gut“ ausgezeichnet. Dieses Gesamtergebnis berechneten die Studienautoren als ungewichteten Mittelwert aller vier Teilkategorien. diese sich wiederum als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Teilnote Produkte Lebensversicherer sehr gut Allianz Baloise (ehemals Basler) Canada Life Cosmos Direkt Ergo Hannoversche Huk-Coburg Targo Lebensversicherung WWK gut Alte Leipziger DEVK Europa Generali Deutschland LV 1871 LVM Versicherung Neue Leben Nürnberger Provinzial Versicherungsgruppe

Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

Die Note „gut“ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert der gesamten Stichprobe liegen. Anbieter, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Firmen liegen, erhalten ein „sehr gut“. Die Sieger in den einzelnen Leistungskategorien sind: WWK (Produkte), LVM (Kundenberatung), Targo (Kundenservice) und Cosmos Direkt (Preis-Leistungs-Verhältnis). Ein „Sehr gut“ in allen vier Kategorien schaffen Allianz, Ergo und WWK.

Teilnote Kundenberatung Lebensversicherer sehr gut Allianz Ergo Generali Deutschland LVM Versicherung Provinzial Versicherungsgruppe SV Sparkassenversicherung WWK gut Baloise (ehemals Basler) Canada Life Cosmos Direkt Gothaer Hannoversche Huk-Coburg LV 1871 Neue Leben Nürnberger Targo Lebensversicherung Württembergische

Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

Besonders zufrieden zeigen sich die Befragten mit der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter sowie mit der Produktauswahl und den Produktalternativen. Darüber hinaus loben sie die soziale Kompetenz und die Erreichbarkeit der Mitarbeiter sowie die Verständlichkeit der Beratung. Für die Kundenbindung spielen die Einzelkriterien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Kostentransparenz“ die wichtigste Rolle, und auch die Kundenberatung mit dem Kriterium „Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation“ erweist sich als relevant.

Teilnote Kundenservice Lebensversicherer sehr gut Allianz Ergo Generali Deutschland LV 1871 LVM Versicherung Provinzial Versicherungsgruppe SV Sparkassenversicherung Targo Lebensversicherung WWK gut Alte Leipziger Baloise (ehemals Basler) Canada Life Cosmos Direkt Hannoversche Huk-Coburg Inter Risk Neue Leben Nürnberger Württembergische

Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

„Nicht nur aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus beschäftigen sich viele Versicherte derzeit verstärkt mit ihren Policen und Konditionen“, kommentiert Claus Dethloff. „Um auch kritischen oder verunsicherten Kunden gerecht zu werden, sollte ein kundenzentriertes Handeln für Versicherer eine Selbstverständlichkeit sein“, steht für den Servicevalue-Geschäftsführer daher fest.

Teilnote Preis-Leistungs-Verhältnis Lebensversicherer sehr gut Allianz Canada Life Cosmos Direkt Ergo Europa Hannoversche Huk-Coburg Neue Leben Provinzial Versicherungsgruppe WWK gut Alte Leipziger Baloise (ehemals Basler) Generali Deutschland Inter Risk LV 1871 LVM Versicherung SV Sparkassenversicherung Targo Lebensversicherung Württembergische