Umfrage unter Verbrauchern Die 20 besten Lebensversicherer aus Kundensicht

Welche Lebensversicherer punkten mit besonders gutem Service für ihre Kunden? Das hat die Rating- und Rankingagentur Servicevalue jetzt in Kooperation mit dem Magazin Euro in ihrer mehr als 200-seitige Wettbewerbsstudie „EuroAtlas Lebensversicherer 2023“ untersucht. Darin haben die Tester insgesamt 3.377 Urteile aus einer Online-Umfrage unter 2.462 Kunden zu allgemeinen und spezifischen Service- und Leistungsmerkmalen aus vier Kategorien bewertet. 

 

Leistungskategorie Bewertungskriterien
Produkte • Produktauswahl und -alternativen
• Transparenz der Produkte und Tarife
• Angebots- und Vertragsunterlagen
• Produktqualität
• Flexibilität und Passgenauigkeit der Produkte
Kundenberatung • Fachliche Kompetenz der Mitarbeiter
• Soziale Kompetenz der Mitarbeiter
• Verständlichkeit der Beratung
• Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation
• Vollständigkeit der Beratung
Kundenservice • Erreichbarkeit von Mitarbeitern
• Reaktionszeit bei Fragen und Anliegen
• Qualität der Anliegenbearbeitung
• Regelmäßige Informationen
• Umgang mit Beschwerden / Reklamationen
Preis-Leistungs-Verhältnis • Preis-Leistungs-Verhältnis
• Kosten- und Leistungstransparenz
Quelle: ServiceValue GmbH

20 ausgezeichnete Versicherer

Gesamtnote Lebensversicherer
sehr gut Allianz
  Cosmos Direkt
  Ergo
  Generali Deutschland
  Hannoversche
  Huk-Coburg
  LVM Versicherung
  Neue Leben
  Provinzial Versicherungsgruppe
  Targo Lebensversicherung
  WWK
gut Alte Leipziger
  Baloise (ehemals Basler)
  Canada Life
  Europa
  Inter Risk
  LV 1871
  Nürnberger
  SV Sparkassenversicherung
  Württembergische
Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

 

Auf den Prüfstand kamen die 34 Anbieter von Lebensversicherungen mit den höchsten Beitragseinnahmen hierzulande. Von ihnen erhalten elf Versicherer die Bestnote „sehr gut“; weitere neun Versicherer sind mit „gut“ ausgezeichnet. Dieses Gesamtergebnis berechneten die Studienautoren als ungewichteten Mittelwert aller vier Teilkategorien. diese sich wiederum als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben. 

Teilnote Produkte Lebensversicherer
sehr gut Allianz
  Baloise (ehemals Basler)
  Canada Life
  Cosmos Direkt
  Ergo
  Hannoversche
  Huk-Coburg
  Targo Lebensversicherung
  WWK
gut Alte Leipziger
  DEVK
  Europa
  Generali Deutschland
  LV 1871
  LVM Versicherung
  Neue Leben
  Nürnberger
  Provinzial Versicherungsgruppe
Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

 

Die Note „gut“ erhalten alle Unternehmen, die über dem Mittelwert der gesamten Stichprobe liegen. Anbieter, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ bewerteten Firmen liegen, erhalten ein „sehr gut“. Die Sieger in den einzelnen Leistungskategorien sind: WWK (Produkte), LVM (Kundenberatung), Targo (Kundenservice) und Cosmos Direkt (Preis-Leistungs-Verhältnis). Ein „Sehr gut“ in allen vier Kategorien schaffen Allianz, Ergo und WWK. 

Teilnote Kundenberatung Lebensversicherer
sehr gut Allianz
  Ergo
  Generali Deutschland
  LVM Versicherung
  Provinzial Versicherungsgruppe
  SV Sparkassenversicherung
  WWK
gut Baloise (ehemals Basler)
  Canada Life
  Cosmos Direkt
  Gothaer
  Hannoversche
  Huk-Coburg
  LV 1871
  Neue Leben
  Nürnberger
  Targo Lebensversicherung
  Württembergische
Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

 

Besonders zufrieden zeigen sich die Befragten mit der fachlichen Kompetenz der Mitarbeiter sowie mit der Produktauswahl und den Produktalternativen. Darüber hinaus loben sie die soziale Kompetenz und die Erreichbarkeit der Mitarbeiter sowie die Verständlichkeit der Beratung. Für die Kundenbindung spielen die Einzelkriterien „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Kostentransparenz“ die wichtigste Rolle, und auch die Kundenberatung mit dem Kriterium „Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation“ erweist sich als relevant. 

Teilnote Kundenservice Lebensversicherer
sehr gut Allianz
  Ergo
  Generali Deutschland
  LV 1871
  LVM Versicherung
  Provinzial Versicherungsgruppe
  SV Sparkassenversicherung
  Targo Lebensversicherung
  WWK
gut Alte Leipziger
  Baloise (ehemals Basler)
  Canada Life
  Cosmos Direkt
  Hannoversche
  Huk-Coburg
  Inter Risk
  Neue Leben
  Nürnberger
  Württembergische
Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

 

„Nicht nur aufgrund des andauernd niedrigen Zinsniveaus beschäftigen sich viele Versicherte derzeit verstärkt mit ihren Policen und Konditionen“, kommentiert Claus Dethloff. „Um auch kritischen oder verunsicherten Kunden gerecht zu werden, sollte ein kundenzentriertes Handeln für Versicherer eine Selbstverständlichkeit sein“, steht für den Servicevalue-Geschäftsführer daher fest. 

Teilnote Preis-Leistungs-Verhältnis Lebensversicherer
sehr gut Allianz
  Canada Life
  Cosmos Direkt
  Ergo
  Europa
  Hannoversche
  Huk-Coburg
  Neue Leben
  Provinzial Versicherungsgruppe
  WWK
gut Alte Leipziger
  Baloise (ehemals Basler)
  Generali Deutschland
  Inter Risk
  LV 1871
  LVM Versicherung
  SV Sparkassenversicherung
  Targo Lebensversicherung
  Württembergische
Reihenfolge alphabetisch nach Note Quelle: ServiceValue GmbH

 

 