Auszeichnungen für Unternehmen Die innovativsten Versicherungsmakler in Deutschland

Welche Unternehmen am Markt gelten als innovative Vorreiter ihrer Branche? Das fragte das Kölner Analyse-Institut Servicevalue jetzt zusammen mit dem TV-Sender Welt deutsche Führungskräfte per Online-Umfrage. Konkret wollten die Tester dabei wissen: „Inwieweit können Sie aus eigenen Informationen und Erfahrungen heraus zustimmen, dass Strategien und Konzepte der jeweiligen Unternehmensführung zu einer hohen Innovationskraft nach innen (unternehmensbezogen) und / oder nach außen (marktbezogen) führen“? Die Antwortmöglichkeiten reichten von (1) „trifft voll und ganz zu“ bis (5) „trifft nicht zu“.

8 innovative Versicherungsmakler ausgezeichnet

Für jedes Unternehmen ermittelten die Autoren der Studie den empirischen Mittelwert. Wenn dieser innerhalb der jeweiligen Branche unter dem branchenweiten Mittelwert liegt, wird dem Unternehmen eine „hohe Innovationskraft“ zugeschrieben. Und liegt er zusätzlich auch unter dem Mittelwert dieser „überdurchschnittlichen“ Gruppe, hat das Unternehmen sogar eine „sehr hohe Innovationskraft“. Das jeweils beste Unternehmen der Branche erhält die Auszeichnung „höchste Innovationskraft“. Zu den insgesamt 2.379 so bewerteten Unternehmen aus 175 Branchen zählen auch viele Banken, Versicherer und andere Finanzdienstleister.

So wurden beispielsweise folgende Versicherungsmakler aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Innovationskraft ausgezeichnet:

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgen auch die Initiatoren des in diesem Jahr zum 30. Mal vergebenen Siegels Top 100: Compamedia vergibt diese Auszeichnung seit den Neunzigerjahren für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Projektpartner ist die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der Mittelstandsverband.

Preis für Innovationen im deutschen Mittelstand

Auch in diesem Wettbewerb zählt die aus Hamburg stammende Funk Gruppe mit 15 Niederlassungen in Deutschland zu den Siegern. Die insgesamt 550 mittelständischen Teilnehmer wurden jeweils anhand von rund 100 Kriterien überprüft. Dabei standen die folgenden fünf Kategorien im Fokus: Innovationsförderndes Top-Management, Innovationsklima, innovative Prozesse und Organisation, Außenorientierung/Open Innovation sowie Innovationserfolg. Wichtig ist dabei, ob die Innovationen eines Unternehmens nur ein Zufallsprodukt sind oder aber systematisch geplant werden und damit in der Zukunft wiederholbar sind.

Die insgesamt 300 Unternehmen stammen aus unterschiedlichen Branchen und waren in drei Größenklassen eingeteilt. Unter ihnen sind auch 15 Unternehmen aus der Branche Finanzen/Versicherung:

100 Unternehmen pro Größenklasse ausgezeichnet

Marcel Canales © blau direkt

Die 1879 gründete Funk Gruppe wurde in diesem Jahr das zweite Mal nach 2020 als eines der 100 innovativsten Unternehmen ihrer Größe prämiert. Der gerade einmal 23 Jahre alte Maklerpool Blau Direkt hingegen zählt nun zum vierten Mal zu den Top-Innovatoren des deutschen Mittelstands. „Unsere Unternehmensstrategie zielt auf Innovationsführerschaft ab”, erklärt Marcel Canales. Der Produkt-Chef des auf moderne IT für Versicherungsvermittler setzenden Infrastrukturdienstleisters aus Lübeck betont: „Um zukunfts- und kundenorientierte Lösungen zu schaffen, beziehen wir unsere Maklerpartner aktiv in den Innovationsprozess und unsere Projektarbeit mit ein.“