Wenn sich Produkte mehrerer Anbieter kaum unterscheiden, müssen sich Firmen durch einen Extra-Nutzen für die Kunden abheben. Wem das besonders gut gelingt, zeigt eine aktuelle Umfrage. Demnach punkten auch einige Versicherer in ihren 16 Produktkategorien von Auslandskranken- bis Zahnzusatz-Policen.

Besser als gedacht: „Kunden freuen sich, wenn sie bei Einkäufen oder Vertragsabschlüssen im Nachhinein mehr erhalten, als sie zuvor erwartet haben“, sagt Claus Dethloff. „Für Unternehmen sind wahrgenommene Zusatzleistungen allerdings mehr wert, wenn bereits im Vorfeld ihr Vorhandensein bekannt ist und somit auch die Anbieterwahl beeinflusst“, so der Geschäftsführer bei Servicevalue weiter.

Bei welchen Unternehmen Kunden einen konkreten Zusatznutzen erfahren, untersuchte die Kölner Ratingagentur jetzt wieder für ihre Studie „Mehrwert“. Hierfür haben die Tester in Kooperation mit Focus Money mehr als 219.000 Verbraucherstimmen eingeholt. Sie haben in der Online-Umfrage ihre Urteile zu 1.160 Unternehmen und Marken aus 45 Branchen und Produktkategorien abgegeben.

Produkte durch Mehrwerte gesteigert?

Die Teilnehmer haben die Anbieter aus unterschiedlichen Produktkategorien anhand folgender Frage bewertet: „Inwieweit stimmen Sie aus eigener Erfahrung zu, dass die Wertanmutung der Produkte bzw. Kernleistungen bei folgenden Anbietern durch Mehrwerte gesteigert wird?“ Aus den Antworten auf folgender fünfstufigen Zustimmungsskala wird als Mittelwert der „Mehrwert-Index“ (MWI) errechnet:

Antwortmöglichkeiten:

trifft voll und ganz zu trifft zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft nicht zu kann ich nicht beurteilen (nicht wertungsrelevant)



Der MWI bildet die Grundlage für ein nach Produktkategorien geordnetes Ranking der untersuchten Marken. Dabei gilt: Je niedriger der MWI, desto höher die von Kunden wahrgenommene Wert von Zusatzangeboten. Anbieter, deren MWI besser als der Branchendurchschnitt ist, erhalten die Auszeichnung „Hoher Mehrwert“. Wer über dem Durchschnitt der Spitzengruppe liegt, wird mit „Sehr hoher Mehrwert“ prämiert.

Versicherer mit besonderem Zusatznutzen

Derselbe Anbieter kann dabei für unterschiedliche Produkte bewertet werden. So sind beispielsweise die beiden Versicherer Allianz und Huk-Coburg als Bestplatzierte in mehreren Kategorien vertreten. Aber auch ihre Mitbewerber ADAC Versicherungen, Arag und Huk24 sind für mehrere Produkte mit der Auszeichnung „Sehr hoher Mehrwert“ prämiert worden (siehe alphabetisch sortierte Bilderstrecke mit Stand vom 5. April oben).