Für seine in Kooperation mit „Focus Money“ durchgeführte Studie „Verbraucherorientierteste Finanzdienstleister 2025“ wertete das Kölner Analysehaus Servicevalue knapp 43.000 Kundenstimmen zu 194 Anbietern aus zehn Sparten aus.

Die Methodik

Der Untersuchung liegt eine Online-Befragung zugrunde, bei der die Teilnehmer anhand ihrer persönlichen Erfahrungen die Verbraucherorientierung ausgewählter Finanzdienstleister bewertet haben. Ihre Antworten konnten sie auf einer fünfstufigen Zustimmungs-Skala einordnen. Anschließend berechneten die Forscher aus allen abgegebenen Bewertungen für jedes Unternehmen einen Mittelwert: den Verbraucherorientierungs-Index (VOI).

Ein VOI von 100 bedeutet dabei, dass alle Befragten den Finanzdienstleister für sehr verbraucherorientiert erachten; ein VOI von 0 besagt das Gegenteil. Unternehmen, die über dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Sparte liegen, werden mit „gut“ benotet. Finanzdienstleister, die wiederum über dem Durchschnitt der mit „gut“ benoteten Unternehmen liegen, werden mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Diese Methodik führt allerdings dazu, dass die absolute Leistung weniger eine Rolle spielt, sondern primär das relative Ergebnis im Verhältnis zur Konkurrenz. So kommt das in der Studie als Sieger gekürte Unternehmen gerade einmal auf ein VOI von knapp 70. Dies dürfte wohl dem Geschäftsmodell der Kölner geschuldet sein, bei dem prämierte Unternehmen Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben können.

Serviceversicherer auf Platz 1

Ein Serviceversicherer, der bereits im Vorjahr spartenübergreifend als Sieger gekürt wurde, konnte auch diesmal seine Spitzenposition verteidigen. Welche Gesellschaft das ist und welche weiteren Service-, Multichannel-, Makler- und Direktversicherer in der Studie am besten abschneiden, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.