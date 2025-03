Immer mehr Kunden schließen ihre Versicherung online ab – vor allem, wenn es um eine wenig erklärungsbedürftige Police geht. Doch mit welchen Anbietern haben sie dabei besonders gute Erfahrungen gemacht?

Das Kölner Marktforschungsunternehmen Servicevalue hat in Kooperation mit der Tageszeitung „Welt“ in ihrer aktuellen Studie „„Online-Handel 2025“ untersucht, welche Unternehmen aus Kundensicht die höchste Zufriedenheit bei Online-Vertragsabschlüssen bieten. Dabei wurden mehr als 356.000 Verbraucherurteile zu 1.881 Unternehmen aus 103 verschiedenen Branchen ausgewertet.

Die Methodik der Untersuchung

Die Studie basiert auf einer Online-Kundenbefragung. Dabei bewerteten die Teilnehmer auf einer fünfstufigen Skala, wie zufrieden sie mit den jeweiligen Anbietern beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen über das Internet sind. Aus den Antworten errechneten die Forscher für jedes Unternehmen einen ungewichteten Mittelwert.

Unternehmen, die besser als der Durchschnitt ihrer Kategorie abschneiden, erhalten die Auszeichnung„ Hohe Kundenzufriedenheit“. Liegt der Wert eines Unternehmens zusätzlich unter dem Mittelwert dieser bereits ausgezeichneten Gruppe, wird es mit „Sehr hohe Kundenzufriedenheit“ prämiert. Der Anbieter mit dem besten Score seiner Branche erhält die Auszeichnung „Nr.1 in der Kundenzufriedenheit“.

Ähnlich wie bei anderen Servicevalue-Studien führt diese Methodik dazu, dass weniger die absolute Leistung, sondern primär das relative Ergebnis im Verhältnis zur Konkurrenz eine Rolle spielt. So erreichen selbst die beiden Gesamtsieger, der Badausstatter reuter.de und der Online-Generalist netto-online.de, jeweils nur einen Mittelwert von 2,25. Diese Methodik führt bei Servicevalue regelmäßig dazu, dass zahlreiche Unternehmen ausgezeichnet werden, um ihnen kostenpflichtige Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken anbieten zu können.

Das Ergebnis

Neben den beiden Gesamtsiegern Reuter.de und Netto-online.de haben es der Fahrradhändler e-bike-only.de (2,27) und der Parfüm- und Kosmetikhändler parfumdreams.de mit 2,27 beziehungsweise 2,28 Punkten branchenübergreifend an die Spitze geschafft. Die Druckerei Flyerpilot.de wurde mit 2,29 Fünfter.

Der Sieger in der Versicherungsbranche, Cosmos Direkt, landet mit 2,34 Punkten auf Rang 10 des Gesamtrankings. Welche weiteren Versicherer in der Servicevalue-Studie besonders gut in Sachen Online-Abschluss abschneiden, zeigt folgende Übersicht: