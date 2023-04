„Viele Verbraucher achten derzeit verstärkt darauf, welche Preise für Leistungen und Produkte aufgerufen werden“, beobachtet Claus Dethloff, Geschäftsführer bei Servicevalue. Die Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft hat jetzt wieder in Kooperation mit der Tageszeitung Welt ihre Untersuchung „Preis-Champions“ erstellt.

Das Ranking basiert in diesem Jahr auf einem Vergleich von mehr als einer Million Kundenurteilen zu 3.578 Unternehmen aus 282 Kategorien. Darunter sind auch sieben Produkte der Versicherungsbranche, deren Branchengewinner wir in der obigen Bilderstrecke zeigen. Die Reihenfolge ergibt sich aus ihrem Rang aus dem Gesamt-Ranking, das der Lebensmittel-Discounter Lidl anführt.

Dessen Preis-Begeisterungswert von 79,9 Prozent ist der insgesamt höchste unter allen untersuchten Unternehmen und Marken. Gefragt wurden hierfür sowohl aktuelle Kunden als auch ehemalige, deren letzter Kontakt höchstens 36 Monate zurückliegt, ob die Anbieter sie mit ihren Preise begeistern können. Anhand der Antworten der Befragten wird ein Wert zwischen 1 und 100 ermittelt.

In einer früheren Online-Umfrage hat Servicevalue Verbraucher auch gefragt, welche Versicherer am deutschen Markt sich durch einen Extra-Nutzen für die Kunden abheben. Das untersuchte die Kölner Ratingagentur wieder für ihre Studie „Mehrwert“. Hierfür haben die Tester in Kooperation mit Focus Money mehr als 219.000 Urteile zu 1.160 Unternehmen und Marken aus 45 Branchen und Produktkategorien eingeholt.

Derselbe Anbieter konnte dabei für unterschiedliche Produkte bewertet werden. So sind beispielsweise die beiden Versicherer Allianz und Huk-Coburg als Bestplatzierte in mehreren Kategorien vertreten. Aber auch ihre Mitbewerber ADAC Versicherungen, Arag und Huk24 sind für mehrere Produkte mit der Auszeichnung „Sehr hoher Mehrwert“ prämiert worden.