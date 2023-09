Welche Versicherer in Deutschland genießen das höchste Kundenvertrauen? Dieser Frage widmete sich jetzt wieder die Kölner Ratingagentur Servicevalue in Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Für ihr zehntes Vertrauens-Ranking untersuchten die Tester unter wissenschaftlicher Begleitung des Psychologischen Institutes der Goethe-Universität Frankfurt am Main insgesamt 544.970 Kundenurteile zu 1.809 Unternehmen aus 116 Branchen. Darunter sind auch 61 Versicherer, die ihre Produkte vor allem über ihren Exklusiv- (13) beziehungsweise Maklervertrieb (22) anbieten oder hierbei eine Multikanalstrategie (26) verfolgen.

Die Teilnehmer der jährlichen Online-Umfrage werden jeweils gefragt, ob sie den jeweiligen Anbietern vertrauen. Aus den Antworten wird für jedes Unternehmen ein individueller Kundenvertrauensindex (KVI) berechnet. Er soll die Unternehmen miteinander vergleichbar machen. Wer über dem Durchschnitt seiner Branche liegt, erhält hierfür das Prädikat „hohes Kundenvertrauen“. Firmen, deren KVI zusätzlich über dem Mittelwert dieser Spitzengruppe liegen, genießen sogar ein „sehr hohes Kundenvertrauen“. Und das jeweils beste Unternehmen innerhalb seiner Branche trägt die Auszeichnung „höchstes Kundenvertrauen“.

In den aktuell veröffentlichten Rankings zum Kundenvertrauen mit Stand vom 22. September sind dies erstens die SV Sparkassenversicherung. Deren KVI liegt nämlich 14,3 Prozentpunkte über dem Branchenmittelwert in der Vergleichsgruppe Versicherer - Exklusiv (53,2 Prozent). Höchstes Vertrauen genießt demnach zweitens der Anbieter Volkswohl Bund, deren KVI 15,3 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Gruppe Versicherer - Makler (40,0 Prozent) liegt. Und in der Gruppe Versicherer - Multikanal liegt drittens die Allianz vorne. Ihr KVI liegt 14,8 Prozentpunkte über dem für sie maßgeblichen Branchenmittelwert in Höhe von 57,7 Prozent.