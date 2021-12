Unternehmerische Verantwortung Servicevalue zeichnet 8 Versicherer aus

Corporate Responsibility (CR), also unternehmerische Verantwortung ist neben Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit ein Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts. CR steht für eine Unternehmensphilosophie, die Transparenz und ethisches Verhalten gegenüber allen Beteiligten in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Sie umfasst auch Fragen der Unternehmensführung und sowie die Verantwortung für die gesamte Wertschöpfungskette.



„Ein solches Konzept der Unternehmensverantwortung gewinnt für deutsche Unternehmen zunehmend an Bedeutung, um langfristig wirtschaftlichen Erfolg sichern zu helfen“, erklärt das Analyseinstitut Servicevalue. Denn aktives Handeln im Bereich CR ermögliche Chancen und Wettbewerbsvorteile.



Welche Unternehmen diese Verantwortung besonders ernst nehmen, untersuchte Servicevalue in Kooperation mit dem Nachrichtensender Welt. Dabei bewerteten die Forscher insgesamt 2.098 Unternehmen aus 155 Branchen anhand von mehr als 180.000 Führungskräfte-Urteilen.



Für jedes Unternehmen wurde der empirische Mittelwert auf einer fünfstufigen Zustimmungsskala ermittelt. Liegt dieser innerhalb der jeweiligen Branche niedriger (= besser) als der Branchen-Mittelwert, wird dem Unternehmen eine „hohe unternehmerische Verantwortung“ zugeschrieben. Liegt der Eigenwert zusätzlich niedriger (= noch besser) als der Mittelwert dieser „überdurchschnittlichen“ Gruppe, wird dem Unternehmen eine „sehr hohe unternehmerische Verantwortung“ zugeschrieben.

Gothaer vorne

In der Versicherungsbranche bescheinigen die Forscher acht Konzernen eine „sehr hohe unternehmerische Verantwortung“. Mit einem Mittelwert von 2,46 führt Gothaer die Liste der verantwortungsvollsten Versicherer an, gefolgt von Generali (2,48), der SV Sparkassen-Versicherung (2,49), R+V (2,49) und DEVK (2,5). Auch LVM Versicherung, Barmenia und Zurich schaffen es mit Mittelwerten zwischen 2,51 und 2,53 auf die CR-Top-Liste.