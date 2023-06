Etoro-Analyse zum Staffelstart Sex-and-the-City-Fans aufgepasst: Auf diese Aktien würden die Stilikonen setzen

„Ob Tüllrock oder spektakuläres Brautkleid: Jedes Outfit der New Yorkerin ist ein Statement. Stets ist sie von Kopf bis Fuß perfekt durchgestylt. Auch in Sachen Geldanlage überlässt sie nichts dem Zufall und würde daher sicherlich in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton investieren.

Der französische Luxusartikelhersteller, zu dem Marken wie Louis Vuitton, Kenzo, Givenchy, Marc Jacobs, Fendi oder Rimowa gehören, ist aktuell der umsatzstärkste Modekonzern der Welt. Aber natürlich würde die Trendsetterin nicht nur in Mode investieren. Schließlich geht sie mit der Zeit, wie sie als Newbie-Podcasterin in der vergangenen And-Just-Like-That-Staffel bewies.

Die Aktie von Spotify wäre daher sicherlich in ihrem Portfolio zu finden. Und obwohl sie abenteuerlustig ist und sich für Neues begeistern kann, steckt in ihr bisweilen eine treue Seele. Seit Beginn der Serie schreibt sie ihre Kolumnen und Bücher, so wie das Letzte, auf einem Macbook. Aus diesem Grund wäre auch die Apple-Aktie ein Perfect Fit“, kommentiert Ben Laidler von Etoro.