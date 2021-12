Sex-Party der HMI: Zehn Twitter-Reaktionen zum Schmunzeln

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Vier Jahre ist die Budapester Sex-Sause nun her. Die Ergo-Versicherung hätte das schmutzige Geheimnis ihrer Vertriebstochter HMI wohl nur allzu gerne weiter für sich behalten, passt diese abgehobene Entgleisung doch so gar nicht mit ihrer bodenständigen Imagekampagne zusammen („Kein Mensch braucht eine Versicherung, die kein Mensch versteht!“ und „Ich will Klartext, keine Klauseln.“).Auf Twitter nimmt man den Fauxpas größtenteils mit Humor – aktuelle Reaktionen:Kachelmann, Strauss-Kahn, Ergo-Orgie in Budapest. Die Hauptnachrichten verkommen zu Verkehrsmeldungen!Könnt ihr nicht endlich aufhören mich zu verunsichern - und anfangen mich zu verwöhnen...?!?Vertrieb ist geil!!!"Es gibt 82 Millionen Gründe für Deutschlands neue große Versicherung." #Ergo Werbetext ... Und 20 andere in Budapest ...Ich will kein Fachchinesisch. Ich will, dass meine Versicherung mich zum Bumsen nach Budapest einlädt. ERGO Versicherungsgruppe.Wie kann man eigentlich Vertreter bei der Hamburg Mannheimer werden?wäre ich doch nur Versicherungsvertreter geworden...Hoffentlich hat sich die Hamburg-Mannheimer gegen Imageschäden versichern lassen.Was wird Stefan Raab nun mit der freien Zeit anfangen? IWF-Chef werden oder lieber bei der Hamburg-Mannheimer arbeiten?Müssen wir demnächst sagen: „Hallo Herr Kaiser, sie haben den Hosenstall noch offen!“