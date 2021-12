Redaktion 17.10.2017 Lesedauer: 1 Minute

Nach Sex-Skandal Weinsteins Firma verhandelt mit Investmentfonds

Harvey Weinstein ist derzeit als mutmaßlicher Sextäter in allen Boulevardmedien präsent. Die Missbrauchsvorwürfe gegen die Hollywood-Größe sind jetzt auch ein Thema in Finanzmedien: Der Investmentfonds Colony Capital will in die Produktionsfirma einsteigen, die Weinstein mit seinem Bruder Bob führt.