Sexy Video: Makatsch und Liefers im Steuerduett

Der Film von Maria von Heland nach einer Idee von Richard Curtis und der Robin Hood Tax Campaign wurde im Rahmen der Kampagne "Steuer gegen Armut" Online gestellt. Gefordert wird eine geringe Besteuerung auf alle Finanzmarktprodukte, die von Banken, Brokern und Investoren gehandelt werden. Ein Steuersatz zwischen 0,01 und 0,1 Prozent auf den Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten würde übermäßige Spekulationen verhindern, den Finanzmarkt stabilisieren und so dazu beitragen, Krisen wie die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise zu verhindern, so die Begründung. Gleichzeitig könnten mit den Steuereinnahmen die Folgen der Krise, gerade auch in den armen Ländern, finanziert werden. Außerdem werden diejenigen, die die Krise durch wildes Spekulieren maßgeblich ausgelöst haben, bei der Krisenbewältigung in die Pflicht genommen.