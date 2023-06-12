Zukunftsgerichtet anlegen Wie sich Investitionen auf Umwelt und Gesellschaft auswirken

Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) fordert dazu auf, die potenziellen negativen Auswirkungen von Investitionen auf die Umwelt und die Gesellschaft zu verstehen, zu messen und abzumildern. In einem neuen Whitepaper widmet sich Candriam den Auswirkungen, die Investitionen auf die Nachhaltigkeit haben.

Waldbrände in Kanada hüllen New York in dichten Rauch: Investitionen können negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

Ein Eckpfeiler des SFDR-Regelwerks ist das Konzept der doppelten Relevanz. Dieses Konzept beschreibt zwei wesentliche Überlegungen zu nachhaltigen Investitionen:

Investitionen können Nachhaltigkeitsrisiken unterliegen, zum Beispiel klimabedingten oder sozialen Risiken. Die Realisierung dieser Risiken kann sich negativ auf Investitionen und deren Wert auswirken.

Investitionen können wiederum negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts, PAI) bilden den zweiten Teil des Konzepts der doppelten Wesentlichkeit: die potenziellen negativen Auswirkungen, die Investitionen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben können. Mit PAIs sind die potenziellen negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren gemeint, unabhängig davon, ob sie wesentlich sind oder wahrscheinlich wesentlich sein werden.

Ein Beispiel kann eine Investition in ein Energieunternehmen sein, das hauptsächlich im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig ist und nicht die Absicht hat, auf weniger CO 2 -intensive Energiequellen umzusteigen. Eine wesentliche negative Auswirkung werden die Treibhausgasemissionen des Unternehmens sein, die erhebliche Folgen für das Klima und die Umwelt im Allgemeinen haben. Die SFDR enthält 64 negative Nachhaltigkeitsindikatoren zur Messung solcher PAIs. Davon sind derzeit 14 verbindlich und gelten für Unternehmensanlagen, zwei für staatliche Emittenten.

Mehr Transparenz für die Anleger

Zu den Zielen, die mit der Einführung dieses Indikatorenrahmens verfolgt werden, gehört eine stärkere Offenlegung von Nachhaltigkeitskennzahlen, was wiederum ein größeres Bewusstsein für die Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf die Umwelt und die Gesellschaft schaffen und den Anlegern zum einen den Vergleich von Anlageprodukten und zum anderen von Finanzmarktteilnehmern und Vermögensverwaltern erleichtern soll.

Seit Anfang des Jahres 2023 müssen die Vermögensverwalter offenlegen, wie sie bei ihren Anlageentscheidungen die PAIs berücksichtigen. Genauer gesagt, welche potenziellen negativen Auswirkungen die Anlagen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben können.

Candriam hat ein Whitepaper angefertigt, das sich den folgenden Fragestellungen widmet:

Was sind die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen?

Was ist zu beachten bei Überwachung, Messung und Berichterstattung darüber, wie sich Investitionen auf die Umwelt und unsere Gesellschaft auswirken?

Warum kann die Umsetzung komplex ausfallen?

Wie können die Anleger die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen nutzen, um die Ansätze ihrer Produktanbieter in Bezug auf ESG-Indikatoren zu untersuchen und die Stabilität und Granularität ihrer Methoden zu bewerten?

Hier geht es zum Whitepaper