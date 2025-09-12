17 Jahre bei Morningstar: Shannon Kirwin erklärt, warum Fondshaus-Besuche manchmal unangenehm werden und KI ihre Arbeit noch lange nicht ersetzen kann.

Die Finanzkrise 2008 war für Shannon Kirwin der unfreiwillige Startschuss ihrer Karriere in der Finanzbranche. Mit einem frischen Bachelor-Abschluss in Germanistik in der Hand suchte die gebürtige Amerikanerin nach einem Job – und fand über eine Freundin den Weg zu Morningstar. „Ich bin ein bisschen da reingerutscht“, gibt Kirwin heute offen zu.

Was als Notlösung in der Softwareabteilung des Chicagoer Hauptsitzes begann, entwickelte sich zur Berufung. Parallel zu ihrer Arbeit absolvierte sie ein MBA-Studium und tauchte immer tiefer in die Welt der Finanzen ein. Heute, 17 Jahre später, ist sie Principal bei Morningstar und verantwortet die Ratings für europäische und asiatische Fonds im Anleihenbereich.

Zwischen den Kulturen navigieren

Kirwins internationale Perspektive ist kein Zufall. Die polyglotte Analystin spricht neben Englisch fließend Deutsch, Französisch und Chinesisch. Ein Fulbright-Stipendium führte sie für ein Jahr nach Peking, wo sie nicht nur die Sprache perfektionierte, sondern auch tiefe Einblicke in eine komplett andere Geschäftskultur gewann. „Ich fand die Vorstellung immer sehr reizend, im Ausland zu arbeiten“, erklärt sie ihre Motivation.

2013 kam dann das Angebot aus München. Was ursprünglich als zweijähriges Abenteuer geplant war, wurde zur neuen Heimat. Der größte Kulturschock? „Dass wir so viele Urlaubstage haben“, lacht Kirwin. „Das ist vielleicht auch ein Hauptgrund, warum ich geblieben bin. Also insgesamt die Einstellung zu Work-Life-Balance finde ich hier sehr gesund.“

Die Kunst der unabhängigen Fondsbewertung

Als Teil des Manager-Research-Teams bei Morningstar ist Kirwin für weit mehr als nur Zahlenanalyse zuständig. Sie betreut eine Coverage-Liste von etwa 20 Fonds pro Jahr und leitet die wöchentlichen Ratingskomitees, in denen Analysten ihre Bewertungen präsentieren und verteidigen müssen. „Ich habe dann so den Überblick über alle Ratings im Renten- und Anleihenbereich, die wir für Europa und Asien vergeben“, beschreibt sie ihre Rolle.

Die Unabhängigkeit ihrer Arbeit führt regelmäßig zu Spannungen. „Wir bewerten die Fonds und die Fondsgesellschaften total unabhängig. Das heißt, wir werden nicht von den Fondshäusern bezahlt“, betont Kirwin. Wenn Morningstar eine negative Bewertung veröffentlicht und wenige Monate später wieder beim selben Fondshaus vorstellig wird, kann die Atmosphäre durchaus frostig werden. „Wenn die Fondsmanager nicht damit einverstanden sind, was wir über sie gesagt haben, dann müssen wir dafür uns erklären und gerade stehen. Und das ist nicht immer das angenehmste Gespräch.“

Sterne vs. Medaillen: Das doppelte Rating-System

Morningstar ist bekannt für seine Sterne-Ratings, doch das System ist komplexer als viele denken. „Wir haben ja die Sterne, das ist eine zurückschauende Bewertung von der Performance von einem Fonds“, erklärt Kirwin. „Und dann haben wir unsere Medalist-Ratings, das ist eine vorausschauende Bewertung.“

Der entscheidende Unterschied: Während die Sterne rein auf historischen Daten basieren, versuchen die Medalist-Ratings eine Prognose zu wagen. „Da bringen wir unsere Überzeugungen zum Ausdruck, was wir für eine Outperformance in Zukunft erwarten bei einer Strategie“, so die Analystin.

Doch wie kann man aus der Vergangenheit die Zukunft ableiten? „Wir versuchen das in einen Kontext zu setzen und auch darauf zu schauen, wie diese Performance erzielt wurde“, erläutert Kirwin den Ansatz. Ein stabiles Team mit der nötigen Expertise und ausreichenden Ressourcen ist ein guter Indikator für künftigen Erfolg. Auch die Fondsgesellschaft selbst spielt eine Rolle: Fördert sie Stabilität in den Investment-Teams? Wie entwickeln sich die Kosten?

Christoph Fröhlich und Shannon Kirwin bei der Aufnahme des Podcasts | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Der menschliche Faktor bleibt unverzichtbar

In Zeiten von Big Data und künstlicher Intelligenz stellt sich die Frage nach der Zukunft menschlicher Analysten. Kirwin gibt sich realistisch, aber nicht pessimistisch: „Es kann gut sein, dass in 30 Jahren nur noch eine KI diese Arbeit macht. Ich glaube, wir sind da noch nicht ganz so weit."

Der Grund liegt in den vielen qualitativen Faktoren, die sich nicht aus Datenbanken extrahieren lassen. „Es ist wirklich immer noch nötig, in die Fondsgesellschaften reinzugehen, mit den Investment-Teams zu reden, darüber zu sprechen, wie sie miteinander zusammenarbeiten, wie sie über die Nachfolgeplanung denken“, argumentiert die Analystin. Warum hat ein Fonds in einem bestimmten Zeitraum eine besondere Performance abgeliefert? Welche Entscheidungen spielten eine Rolle? „Das sind alles noch Fragen, die man nicht über ChatGPT beantworten kann.“

Unangenehme Überraschungen gehören zum Geschäft

Trotz aller Sorgfalt und persönlicher Gespräche gibt es immer wieder Enttäuschungen. „Es ist schon passiert, dass wir uns mit Fondsmanagern getroffen haben, unseren Bericht geschrieben haben und kurz darauf erfahren wir, dass der Fondsmanager gekündigt hat und woanders hingegangen ist und das uns beim Treffen verschwiegen hat“, berichtet Kirwin aus der Praxis.

Solche Vorfälle sind enttäuschend, zumal Morningstar großen Wert auf Transparenz legt. Dennoch: „Es war noch nie so, dass wir wegen so was ganz aufhören mussten, einen Fonds zu covern oder das Gefühl hatten, dass wir nicht in der Lage sind, unseren Job zu machen.“

Die Reaktionen der Fondsgesellschaften auf Morningstar-Besuche sind gemischt. „Es kommt vielleicht darauf an, wie das Rating aktuell aussieht“, schmunzelt Kirwin. In der Regel verlaufen die Gespräche höflich und professionell – schließlich sind die Analysten von Morningstar nicht die einzigen Besucher. „Es kommen Kunden vorbei, es kommen Berater vorbei, das ist ganz normal und gehört dazu in der Branche.“

Aktiv und Passiv: Kein Entweder-Oder

In der ewigen Debatte zwischen aktiven und passiven Fonds bezieht Kirwin eine differenzierte Position. „Passive Fonds sind sehr attraktiv und haben auch in den letzten Jahren, zumindest auf der Aktienseite, sehr gut ausgesehen im Vergleich zu vielen aktiven Strategien“, räumt sie ein. Die Vorteile liegen auf der Hand: günstige Kosten, praktische Handhabung, schneller Zugang zu breit diversifizierten Portfolios.

Doch das Totenglöckchen für aktives Management will sie nicht läuten: „Ich finde nicht, dass das aktive Fondsmanagement irgendwie tot ist oder gar nicht mehr interessant ist. Ich finde eigentlich beides sehr wertvoll.“ In ihrem eigenen Portfolio setzt sie auf eine Mischung aus beiden Welten.

Die Morningstar-Philosophie folgt einem pragmatischen Ansatz: „Passive Fonds spielen eine sehr wichtige Rolle, vor allem in Kategorien, wo es schwierig sein kann, für einen Fonds-Manager einen Mehrwert zu erschaffen“, erklärt Kirwin. In hochliquiden und effizienten Märkten, wo Fundamentalanalyse kaum einen Unterschied macht, sind passive Produkte oft die bessere Wahl.

Die Relevanz bleibt bestehen

Warum ist Fondsbewertung auch 2025 noch wichtig? Für Kirwin ist die Antwort klar: „Ein Fonds ist ein sehr wichtiges Produkt, was man für seine Zukunft kauft.“ Der Vergleich mit anderen großen Anschaffungen liegt nahe. „Sei es, ob ich eine Matratze kaufe oder ein Haus kaufe – es ist immer wichtig, dass man eine Expertenmeinung holt und eine unabhängige Expertenmeinung holt, um eine gute Entscheidung treffen zu können.“

Die Relevanz nimmt ihrer Meinung nach sogar zu: „Heutzutage ist es in Deutschland so, dass immer mehr Leute sich Gedanken darüber machen, wie sie sich für ihre Altersvorsorge vorbereiten können und greifen viel mehr auf Investmentprodukte, sei es ETFs oder Fonds, zurück. Von daher denke ich, das wir mit der Zeit nur noch relevanter werden.“

Was die Arbeit lebenswert macht

Nach 17 Jahren bei Morningstar ist Kirwins Begeisterung ungebrochen. „Ich mag meine Kollegen sehr“ nennt sie als ersten Punkt auf die Frage, was ihr an der Arbeit gefalle. Die Abwechslung hält die Spannung aufrecht: „Ich habe vielleicht am Montag ein Gespräch über Schwellenländer-Aktien und am nächsten Tag gehe ich zu Unternehmensanleihen. So bleibt es immer interessant.“

Am wichtigsten sei ihr jedoch die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit: „Ich finde es auch motivierend, dass ich hinter meinen Ratings stehen kann und das Gefühl habe, dass ich Anlegern helfen kann, wichtige Entscheidungen zu treffen.“

Große Karrierepläne? Fehlanzeige. „Ich bin eigentlich ganz froh, wo ich bin“, gibt sich Kirwin bescheiden. „Ich finde meine Arbeit spannend und wenn es einfach die nächsten Jahre weiter so bleibt, dann bin ich auch sehr zufrieden damit.“

Ein Wunsch für die Zukunft

Wenn sie eine Sache in der Finanzbranche per Fingerschnipp ändern könnte? Kirwins Antwort kommt ohne Zögern: „Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann würde das Thema Finanzen in Schulen früher thematisiert werden.“

Die Finanzbildung liegt ihr am Herzen: „Dass man auch von jung an lernt, wie wichtig das ist, Geld anzulegen. Wie einfach das eigentlich gehen kann, wie man ein Depot eröffnet und den ersten ETF kauft, wie ein diversifiziertes Portfolio zusammengestellt wird.“ Für Kirwin sind das essenzielle Fähigkeiten: „Das sind sehr wichtige Skills, die für alle Menschen wichtig sind und es wird viel zu wenig thematisiert.“