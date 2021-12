Personal Shareholder Value befördert Heiko Böhmer

Die Investment-Boutique Shareholder Value Management hat Heiko Böhmer fest als Kapitalmarktstratege verpflichtet. Der 51-Jährige soll künftig in Medien und auf Veranstaltungen die Sichtweise des Frankfurter Vermögensverwalters auf die Märkte und auf vielversprechende Unternehmen erläutern und Einblicke in die Anlagephilosophie ermöglichen.

Böhmer hat mehr als 20 Jahre Finanzmarkterfahrung. Bevor Böhmer Anfang 2020 zunächst als Kapitalmarktspezialist und freiberuflicher Stratege zu Shareholder Value Management kam, war er über 15 Jahre als Finanzredakteur für zahlreiche Publikationen mit Börsenbezug tätig und baute 2019 den Youtube-Kanal „Du kannst Börse“ mit auf.