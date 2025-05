Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Nach fast 60 Jahren an der Spitze von Berkshire Hathaway kündigt Warren Buffett seinen Rückzug als CEO an. Für Heiko Böhmer, der schon viele Hauptversammlungen in Omaha besucht hat, war es ein denkwürdiges Erlebnis: „Das war der emotionalste Moment, den ich hier in der Arena erlebt habe“, berichtet der Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management aus Omaha.

Dass der bald 95-jährige Star-Investor sich aus seiner aktiven Rolle verabschiedete und das Geschäft zum Jahresende an Nachfolger Greg Abel übergeben wolle, löste bei den Aktionären dreiminütige Standing Ovations aus. „Es ist ein perfekter Abgang“, resümiert Böhmer, der davon ausgeht, dass Buffett trotz seines Rückzugs auch auf der Berkshire-HV 2026 noch in irgendeiner Form mitwirken werde.

Neben mehr oder weniger offener Kritik am Wirtschaftskurs von US-Präsident Donald Trump erzählte Buffett auch eine Anekdote über eine hartnäckige Bewunderin, der er einst einen denkwürdigen Investment-Ratschlag mit auf den Weg gab.

Die vollständigen Eindrücke von Heiko Böhmer aus Omaha gibt es im Video.