10.02.2017

Shareholder Value Management „Das Le-Pen-Risiko wird immer größer“

Die Unberechenbarkeit von US-Präsident Donald Trump und die Unsicherheiten in Europa lassen Shareholder-Value-Vorstand Frank Fischer vorsichtig werden: In einem aktuellen Marktkommentar erläutert er, wie er sich gegen mögliche Verwerfungen an den Börsen wappnen will.