Shareholder Value Management verstärkt Team

Shareholder Value Management verstärkt seinen Small- und Midcaps-Bereich mit Yefei Lu als Portfoliomanager. Der in den USA geborene Lu machte seinen MBA an der London Business School und ein Wirtschaftsdiplom an der Stanford University, USA. Der 31-jährige kommt vom FORUM Family Office in München, wo er als Investmentanalyst tätig war. Zuvor arbeitete Lu als Unternehmensberater bei McKinsey & Co. in Berlin, sowie bei Deloitte Consulting in Philadelphia, USA.Neben Yefei Lu kommt Cedric Schwalm zu Shareholder Value Management. Schwalm war zuvor schon als freier Analyst für das Team tätig.